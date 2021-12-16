فيزا بطاقة ائتمانية من البنك السعودي للاستثمار الفضية والذهبية وشروط الحصول عليها ومزاياها

اصبح لبطاقات الفيزا الصادرة من البنوك للتعاملات المالية والالكترونية فى السحب والايداع النقدي وكذلك للمشتريات وغيرها من كافة التعاملات النقدية من خلال الفيزا الصادرة من البنوك بكافة أنواعها ومسمياتها، لما لها من عدة مزايا سوف نتناولها من خلال مقالنا كما سنذكر اليوم بالمقال فيزا البنك السعودي للاستثمار لمزاياها المتعددة التي يوفرها البنك، ومنها عدة أنواع مختلفة فنجد البطاقات الفضية والذهبية وغيرها التي تناسب كافة انواع عملاء البنك، والذي يوفر كافة البيانات المطلوبة من خلال موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أو من خلال فروع البنك المتعددة التي توفر كافة الخدمات بطريقة سريعة لكافة عملاء البنك ويمكن معرفة أنواع وكيفية طلب هذه البطاقات من خلال مقالي حيث قام البنك السعودي للاستثمار بتوفير مجموعة من البطاقات الائتمانية التي تتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتستخدم في الداخل والخارج. عرفت تلك البطاقات باسم البطاقة الفضية، والذهبية ، وبطاقة فيزا البلاتينية، بطاقة فيزا سيجنتشر وغيرها من مسميات الفيز وكل منها لها مزايا عديدة تفيد كافة العملاء في تعاملاتهم المالية والبنكية.

مزايا بطاقة فيزا البنك السعودي للاستثمار الفضية:

لبطاقة الفيزا الفضية ببنك الاستثمار السعودي عدة مزايا هامة اهمها:

يمكن من خلال هذه البطاقة إمكاية التقسيط في مجموعة من المتاجر بدون هامش ربح ومدة تقسيط تصل إلى 12 شهر.

انتشار البطاقة داخليا وخارجيا في أكثر من 30 نقطة بيع حول العالم تسهل لك كافة الخدمات.

إمكانية السحب حتى 30% من الحد الائتماني المخصص من قبل البنك وسياسته بالإضافة إلى إنها تتميز بالمرونة في السداد من خلال التقسيط بنسبة 5% فقط.

حيث أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

تتمتع البطاقة بالأمان حيث ان الفيزا بها ميزة مزودة بشريحة ذكية، وتوفر لك العديد من الخصومات، كما تمكنك من سداد جميع الفواتير.

شروط الموافقة على طلب الحصول على بطاقة فيزا الفضية:

لكي يحصل العميل على بطاقة الفيزا يجب توفر عدة شروط اهمها: