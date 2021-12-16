نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة قدوم السعودية الخطوات بالتفصيل في المقال التالي
التسجيل في منصة قدوم السعودية بعد من الخطوات المهمة للغاية التي لا بد من القيام بها من قبل أي وافد يرغب في السفر إلى داخل المملكة العربية السُّعُودية ، حيث يتم الذَّهاب إلى المنصة والبدء في التسجيل و تدوين البيانات ومن ثم التمكن من الحصول على تصريح السفر، وفيما يلي من خلال ثقفني سوف يتم توضيح خط لا وشروط التسجيل في منصة القدوم السعودية الجديدة.
ما هي منصة قدوم السعودية
إن منصة قدوم هي منصة إلكترونية تابعة إلى وزارة الداخلية في المملكة العربية السُّعُودية وهي تؤدي عملها بدون تسجيل الدخول إلى أبشر على الرغم إنها تابعة بشكل أساسي إلى منصة خِدْمَات أبشر ، حيث تم إطلاقها من أجل إعطاء تصريح القدوم إلى المملكة والإقامة بها سواء إقامة مؤقتة أو الإقامة طويلة الأمد ، ولا بد أن يكون المستخدم الراغب في التسجيل عبر المنصة قد حصل أحد لقاحات الوباء المستجد المعتمدة داخل المملكة.
التسجيل في منصة قدوم السعودية
من أجل التسجيل في منصة القدوم السُّعُودية الجديدة يمكن اتباع الخطوات التالية الذكر:
- الذَّهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بـِ منصة أبشر السُّعُودية absher.sa
- النقر على خِدْمَات أبشر الأفراد.
- ثم الضغط على مربع (الدخول إلى منصة قدوم).
- تحديد الفئة سواء قادم إلى المملكة أو مغادر منها.
- يلي ذلك ملء كافة البيانات والمعلومات الخاصة بصاحب الطلب.
- وأخيراً النقر على (إرسال الطلب).
شروط التسجيل في منصة قدوم
من أهم الشروط التي قد حددتها وزارة الداخلية السُّعُودية من أجل التسجيل في قدوم، ما يلي:
- الحصول على لِقاح الوباء سواء استرازينيكا، جونسون، موديرنا، أو فايزر.
- أن تكون شهادة الحصول على اللِّقاح مصدقة ومعتمدة من قبل الجهة الحكومية المعنية بالشؤون الصحية في دولة المسافر.
- يحب أن لا يكون هناك وقت طويل مبالغ له قد مر على تاريخ الحصول على جرعتي اللِّقاح، وفي حالة الحصول على لِقاح غير معتمد في المملكة ، يمكن الحصول على جرعة أخرى ثالثة معززة من اللقاحات المعتمدة بالدولة.
- لا بدّ من الولوج إلى منصة قدوم والتسجيل بها قبل السفر الى المملكة بثلاثة أيام (٧٢ ساعة) على الأقل.
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