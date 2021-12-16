التسجيل في منصة قدوم السعودية الخطوات بالتفصيل

التسجيل في منصة قدوم السعودية بعد من الخطوات المهمة للغاية التي لا بد من القيام بها من قبل أي وافد يرغب في السفر إلى داخل المملكة العربية السُّعُودية ، حيث يتم الذَّهاب إلى المنصة والبدء في التسجيل و تدوين البيانات ومن ثم التمكن من الحصول على تصريح السفر، وفيما يلي من خلال ثقفني سوف يتم توضيح خط لا وشروط التسجيل في منصة القدوم السعودية الجديدة.

ما هي منصة قدوم السعودية

إن منصة قدوم هي منصة إلكترونية تابعة إلى وزارة الداخلية في المملكة العربية السُّعُودية وهي تؤدي عملها بدون تسجيل الدخول إلى أبشر على الرغم إنها تابعة بشكل أساسي إلى منصة خِدْمَات أبشر ، حيث تم إطلاقها من أجل إعطاء تصريح القدوم إلى المملكة والإقامة بها سواء إقامة مؤقتة أو الإقامة طويلة الأمد ، ولا بد أن يكون المستخدم الراغب في التسجيل عبر المنصة قد حصل أحد لقاحات الوباء المستجد المعتمدة داخل المملكة.

التسجيل في منصة قدوم السعودية

من أجل التسجيل في منصة القدوم السُّعُودية الجديدة يمكن اتباع الخطوات التالية الذكر:

الذَّهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بـِ منصة أبشر السُّعُودية absher.sa

النقر على خِدْمَات أبشر الأفراد.

ثم الضغط على مربع (الدخول إلى منصة قدوم).

تحديد الفئة سواء قادم إلى المملكة أو مغادر منها.

يلي ذلك ملء كافة البيانات والمعلومات الخاصة بصاحب الطلب.

وأخيراً النقر على (إرسال الطلب).

شروط التسجيل في منصة قدوم

من أهم الشروط التي قد حددتها وزارة الداخلية السُّعُودية من أجل التسجيل في قدوم، ما يلي: