التقديم على طلب عفو ملكي بالمملكة العربية السعودية هو ما يهتم به السجناء بالمملكة العربية السعودية بالسجون السعودية، حيث كان عليهم لزاما الحرص على الالتزام بكافة القوانين للتمكن من الخروج من السجن في أسرع وقت ممكن، وبالتزامن مع حرصهم على هذا فقد أكد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أهمية توفر بعض الشروط التي تلزم لحصول السجناء على العفو الملكي بالمملكة، في السياق التالي نوضح شروط وخطوات التقديم على طلب عفو ملكي في السعودية 1443.

خطوات التقديم على طلب عفو ملكي في السعودية 1443

للتقديم على طلب عفو ملكي يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة الإلكترونية عبر أبشر الإلكترونية، وتلك الخطوات تتمثل في التالي:

يتم الدخول في بداية الأمر إلى بوابة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

ثم يتم تسجيل الدخول وكتابة جميع البيانات المطلوبة.

اختار الخدمات الإلكترونية، ثم انقر على خدمة الأفراد.

املأ نموذج العفو الملكي للسجناء، وتأكد من دقة البيانات وصحتها.

انقر على الحصول على طلب الإعفاء.

أكتب رقم الهوية الوطنية ثم انقر على تقديم الطلب.

شروط الحصول على العفو الملكي للسجناء بالسعودية 1443

للحصول على العفو الملكي بالمملكة العربية السعودية يجب أن تتوفر الشروط التالية بالسجين، وهي:

أن يكون السجين المتقدم للحصول على العفو الملكي حسن السير والسمعة داخل السجن.

المسجون المشمول في العفو الملكي يتم إخضاعه تحت مراقبة الشرطة لفترة من الزمن يتم تحديدها من قبل الشرطة، حتى يتم التأكد من كافة التزامات السجين بشروط العفو.

كما يجب أن يكون السجين خاضعًا لقواعد إدارة السجن، وأن يقدم نيته بالالتزام بالسلوك الجيد، مع بعده عن السلوك الذي تسبب في دخوله إلى السجن.

أيضًا من أهم الشروط ألا يقوم المسجون بإرتكاب أية جرائم خلال وجوده داخل السجن.

كما يجب أن يكون المسجون قد قضى نصف مدة الحكم، حتى يتمكن من التقدم بطلب للحصول على العفو الملكي.

من هم السجناء المشمولين بالعفو الملكي ؟

هناك بعض الفئات من المسجونين المشمولين بالعفو الملكي، وهم: