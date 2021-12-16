طريقة-حاسبة-الضمان-الاجتماعي-الجديد-المطور-1443

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور بعد تغيير طريقتها القديمة لمعرفة قيمة المعاش، لذا بدأ المستفيدين من النظام بالبحث عن كيفية حساب الضمان حتى يتمكن من معرفة قيمة المعاش المستحق له بعد قبوله، في مقال اليوم سوف نتحدث عن كيف يمكن حساب راتب النظام الجديد المطور وما هي الشروط المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي.

حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

الضمان الاجتماعي هو برنامج مقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع المقبولين طبقًا للشروط المطلوبة من مواطنين المملكة العربية السعودية، عبر تقديم دعم مادي شهري لهم يساعد على ظروف الحياة.

لذلك قامت الوزارة بالتعديل وتغيير نظام الضمان الاجتماعي، ثم قامت بالإعلان عن وجود طريقة جديدة لحساسبة قيمة المعاش الشهري المقدم لهم، بالإضافة لتفعيل الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة من أجل تلقي طالبات التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي.

كما توالت الوزارة بشرح طريقة حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور من أجل معرفة المستفيدين من معاش الضمان بقيمة الدعم الشهري المقدم لهم.

في الفقرات التالية سوف نتحدث عن طريقة حساب معاش الضمان وما هي الشروط اللازمة للتسجيل.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور

لكي يتمكن المواطنين من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بنجاح، لابد من وجود بعض الشروط المحققة المعلنة من قبل الوزارة على sbis.hrsd.gov.sa، وفي خلال النقاط التالية سوق نقوم بذكر ما هي شروط التسجيل:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

إقامة المتقدم في أراضي المملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

توفير جميع المستندات المطلوبة وإرفاقها أثناء التسجيل.

التسجيل في الضمان من خلال موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي.

أن يكون دخل الأسرة المقدمة للضمان أقل من الحد الأدني من معاش الضمان الاجتماعي.

شروط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد

من المعروف أن قيمة المعاش الشهري المقدم من برنامج الضمان الاجتماعي المطور يختلف من شخص لأخر حسب عدد أفراد الأسرة التي يعولها، لهذا أوضحت وزارة الموارد البشرية قيمة الحد المانع والحد الأعلى للمعاش الشهري وفق عدد أفراد الأسرة.

بالإضافة أنها ذكرت بعض الشروط التي تؤثر على قيمة المعاش الشهري من الضمان الاجتماعي والتي تبلغ 3 شروط وسوف نقوم بذكرها على النحو التالي:

عدد أفراد الأسرة بالإضافة للشخص العائل لها.

قيمة الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة.

ممتلكات جميع أفراد الأسرة.

يتم معرفة جميع هذا المعلومات وفق البيانات التي يقوم بملأها المتقدم أثناء قيامه بالتسجيل على معاش الضمان الاجتماعي عبر المنصة الرسمية لوزارة الدعم والحماية (الإسم الجديد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة).

بهذا تكن قد تعرفت على العوامل التي تؤثر على طريقة حساب الضمان الاجتماعي والسبب الذي يجعله يختلف من شخص لأخر.

طريقة حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور

بعد التعرف على نظام الضمان الاجتماعي الجديد وما هي شروط التسجيل في الضمان، وبعد قيام المواطنين بالتسجيل، بدأوا بالبحث عن سلم راتب الضمان الاجتماعي المطور.

خلال النقاط التالية سوف نقوم بذكر طريقة حساب راتب الضمان الاجتماعي الجديد:

من خلال حساب الدخل المكتسب للمتقدم في الضمان الاجتماعي، وكذلك لجميع أفراد أسرته. يتم خصم نصف قيمة الدخل الشهري له. يضاف نصف قيمة الراتب الشهري إلى دخل المتقدم الغير مكتسب من الدعم الحكومي باستثاء برامج الدعم المساندة و ذوي الاحتياجات الخاصة. ثم يقارن بين النصف المحتسب من راتب المواطن مع المعاش مع النصف الآخر من قيمة دخل المواطن الشهري وبين قيمة الأحد الأدني. يتم حساب هذا وفق القاعدة المقدمة من قبل الوزارة (1100 للشخص العائل – 550 لكل أفراد الأسرة).

راتب الضمان الاجتماعي السلم الجديد 1443

بدأ المواطنين المتقدمين للضمان بالتساءل على قيمة راتب الضمان الاجتماعي السلم الجديد المعلن عنه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

فيما يلي سوف نقوم بذكر السلم الجديد الذي تتوقف عليه طريقة حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور:

عدد الأفراد الاستحقاق الشهري الحد الشهري المانع للمعاش 1 1000 2001 2 1285 2570 3 1570 3140 4 1855 3710 5 2140 4280 6 2420 4840 7 2710 5420 8 3000 6000 9 3280 6560 10 3560 7120 11 3840 7680 12 4130 8260 13 4410 8820 14 4700 9400 15 5000 10000

بذلك نكن قد ذكرنا نظام الضمان الاجتماعي المطور وقيمة المعاش الشهري المقدم للمواطنين حسب عدد أفراد الأسرة، ما عليك إلا التسجيل في الضمان الاجتماعي عبر موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية وإتمام القبول.