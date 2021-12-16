نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر اكتتاب سلوشنز الجديد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر اكتتاب سلوشنز الجديد 1443 في المملكة العربية السعودية. تفاصيل الاكتتاب سهم شركة اس تي سي للاتصالات و لخدمات الإنترنت في المملكة. حيث يبحث العديد من المواطنين من معرفة أسعار أسهم الشركة solutions لأجل شراء أسهم الجديدة بعد انتهاء مدير عام الاكتتاب من الاجتماع لطرح الأسهم التي يمكن للمواطنين الاستثمار بها لهذا العام. وهنا سنقوم بتوفير جميع التفاصيل المتعلقة بسعر شراء الأسهم، كما سنوفر موعد نزول الأسهم في السوق وإتاحتها للراغبين في الاكتتاب مع شركة stc الاتصالات. كما سنقوم بتوضيح أسماء البنوك التي تستلم وثائق للاكتتاب.

اكتتاب شركة الاتصالات السعودية

قامت الهيئة المسؤولة عن تحديد سعر الاكتتاب العام للشركة أن اكتتاب شركة الاتصالات السعودية النهائي للطرح الثانوي لها. حيث بلغ قيمة الطرح الثانوي الكلي للشركة نسبة 50,01% من إجمالي عدد الأسهم الاكتتابات. فعدد الأسهم الكلي هو 2 مليار سهم أي يأتي اكتتاب الشركة العربية السعودية سلوشنز لهذا العام بطرح ما يقرب من مليار و200 ألف سهم، وتبلغ عدد الأسهم التي يمكن للأفراد الاكتتاب بها هو 10% من قيمة الطرح الكلي أي بعدد 10 مليون و200 ألف سهم للاكتتاب المطروحة لأجل الأفراد.

سعر اكتتاب سلوشنز الجديد 1443

أعلنت هيئة عام الاكتتاب لشركة الاتصالات عن أنه يبدأ اكتتاب سعر اكتتاب شركة الاتصالات السعودية وتم تحديد سعر السهم بسعر 100 ريالا سعودي في السعر الطرح الثانوي اكتتاب الافراد من سعر اكتتاب شركة الاتصالات السعودية سلوشنز.

موعد اكتتاب الاتصالات السعودية سلوشنز

اكتتاب الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات عن طرح للسهم و عرض حلول تداول بعد تحديد سعر اكتتاب stc. وقد أعلنت الشركة عن تاريخ الاكتتاب وتأتي التفاصيل كما يلي:

يبدأ تاريخ الاكتتاب stc للافراد الموافق في 7 ديسمبر 2021 م الساعة 11:59 مساءً.

وينتهي الاكتتاب في solutions خلال يوم واحد أي يتم غلق باب التقديم في 8 \ ديسمبر.

موعد بدء اكتتاب stc للفئات المشاركة بتاريخ 5 ديسمبر 2021 في الساعة 6 مساءً.

أما موعد نهاية اكتتاب سلوشنز solutions للفئات المشاركة بتاريخ 9 ديسمبر 2021م في الساعة 5 مساءً.

تخصيص اكتتاب سلوشنز

خصص كل مشترك فردي في عرض الحلول الجديدة ما لا يقل عن 10 أسهم من إجمالي أسهم الاكتتاب. يتم تخصيص الأسهم المتبقية للاكتتاب من قبل الأفراد حسب حجم الاكتتاب لكل فرد في البنوك المشاركة في الاكتتاب.

البنوك المشاركة في اكتتاب سلوشنز

بعد التعرف على سعر اكتتاب سلوشنز الجديد 1443 والاتعرف على موعد الاكتتاب سواء اكتتاب أفراد أو اكتتاب الشركات. نأتي إلى معرفة البنوك التي تتسلم الاكتتاب الخاص بك.

بنك الراجحي الذي يعتبر أهم وأشهر البنوك في المملكة العربية السعودية. البنك الأهلي السعودي. بنك الرياض.

فتلك هي البنوك التي تتعامل مع الشركة والتي تتسلم وثائق الاكتتاب الخاص بالأفراد. فيمكن لأي مواطن يرغب في الاستثمار في الشركة الاتصالات السعودية أن يقوم بالتوجه لأي بنك من تلك البنوك والحصول على عقد اكتتاب خاص به.