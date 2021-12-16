رابط منصة صحة توضح خطوات طباعة الأجازات المرضية

رابط منصة صحة توضح خطوات طباعة الإجازات المرضية، وهي إحدى خدمات المنصة، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها للقطاع الصحي بالمملكة، عبر المنصة الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الخدمة، بما يتماشى مع خدمات المنصة ورؤية 2030 للتحول الرقمي الكامل للقطاعات الحكومية، وتهدف المنصة إلى أتمتة جميع الإجراءات والخدمات وجعلها في متناول الجميع.

كيفية طباعة الإجازة المرضية

في 3 خطوات سهلة يمكن للأفراد من وزارة الصحة وموظفي الدولة الحصول بسهولة على مطبوعات الإجازات المرضية من خلال التسجيل في منصة صحة والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك طباعة الإجازة المرضية وتقديمها إلى جهات مختلفة.

للبدء، انتقل إلى منصة الصحة الإلكترونية.

من الصفحة الرئيسية، انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

يتم اختيار الإجازة المرضية من القائمة.

انطلق وانقر على استعلام الإجازة المرضية.

اضغط على الاستفسار بعد إدخال رمز الخدمة ورقم الهوية.

كيف يمكنني التسجيل في منصة صحة؟

لاستخدام خدمات منصة صحة، يجب عليك أولاً إنشاء حساب على المنصة، ويتم ذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التي تشمل:

للبدء، انتقل إلى منصة الصحة الإلكترونية .

في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية، حدد إنشاء حساب جديد.

تعبئة بيانات الحساب ومدير الحساب.

على منصة صحة، أدخل معلومات الممثل الرسمي للمنشأة الطبية.

بعد ذلك، بالضغط على تسجيل الدخول، يمكنك تنشيط الحساب.

سيتم إرسال رمز التحقق إليك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي عن طريق إدخال رمز التحقق، ثم كلمة المرور.

رابط منصة صحة وخدماتها

تقدم منصة صحة مجموعة متنوعة من الخدمات المفيدة للموظفين في القطاع بالإضافة إلى العديد من الدوائر الحكومية، ويمكن الحصول على هذه الخدمات من خلال منصة تربطها بالمنصات الحكومية بحيث يمكن التحقق من البيانات والحصول على الخدمات بسرعة، وتقدم المنصة الخدمات التالية للمنشآت الصحية الطبية: