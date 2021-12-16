نتائج القبول الاستعلام عن المقبولين في قوات امن المنشآت عبر jobs.sa

الاستعلام عن المقبولين في قوات امن المنشآت أتاحت المملكة العربية السعودية إجراء تحقيق كامل في الأشخاص المعتمدين في الأجهزة الأمنية التابعة للمؤسسة، وكذلك نتائج القبول في رتبة جندي، من خلال التسجيل في منصة أبشر والدخول إلى البوابة الإلكترونية، يمكن للمستفسر معرفة أسماء الأفراد الذين تم قبولهم والذين تم الإعلان عن أسمائهم في تلك المنشأة، خاصة وأن عدد المتقدمين الذين يبحثون عنهم قد زاد بشكل كبير.

الاستعلام عن المقبولين في قوات امن المنشآت

بعد أن نشرت إدارة القبول المركزي بيانا يوضح المقبولة وتوفر رابط الاستعلام عبر منصة أبشر للتعرف على المقبولة التي سنقوم بشرحها في الفقرات التالية. نتائج القبول من قوى أمن المنشأة أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن بدء فتح رابط للاستعلام عن نتائج قبول أمن المنشآت 1443 أمام الراغبين في المعرفة.

النتائج الأولية للقبول



وقد لوحظ أنه يجب على الطلاب المقبولين حضور المواعيد التي تم تحديدها رسميًا لهم، وأولئك الذين تم إرسال المواعيد في رسائل نصية بالمستندات المطلوبة كالتالي:



4 نسخ من بطاقة الهوية الوطنية، وكذلك الأصل.

4 صور ملونة، 3 * 4، مع كشف رأس مقدم الطلب، بدون قصة شعر، مرتدياً زي الدورة التدريبية، ويجب أن تكون خلفية جميع الصور بيضاء، ويجب تدوين اسم المتقدم والسجل المدني في كل صورة.

يجب أن يكون الحساب المصرفي محدثًا ويجب تقديم رقم كشف الحساب.

يتم تضمين دفتر ملاحظات يحتوي على 100 ورقة وقلم حبر جاف أزرق وملف غلاف أخضر في العبوة.

الحضور للمركز بالملابس المقبولة.

خطوات وطريقة الاستعلام عن المقبولين في قوات امن المنشآت

أصدرت الإدارة العامة للقبول المركزي، التابعة لوزارة الداخلية، رابطًا يمكن من خلاله لقوات أمن المؤسسة التعرف على نتائج القبول. والخطوات هي كما يلي:

لاستخدام بوابة أبشر للتوظيف، يجب عليك أولاً تسجيل الدخول.

لمعرفة نتائج قبولك في قوات الأمن، اضغط على الأيقونة.

أدخل رقم معرّف الشخص المطلوب الحصول على معلوماته.

في حالة القبول أو الرفض يتم عرض بيانات الشخص.

شروط التقديم على وظائف قوات أمن المنشآت 1443