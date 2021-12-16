رابط التقديم على منح الأراضي المجانية 1443 السعودية من الديوان الملكي السعودي

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عمر شويل - جدة رابط التقديم على منح الأراضي المجانية وبما أن هذه الأراضي يتم التبرع بها للفقراء والمحتاجين الذين لا يملكون منزلًا مناسبًا لحياة طبيعية، فإنهم يندرجون تحت طاولة خدمات خادم الحرمين الشريفين، التي يوجهها بشكل مباشر. نتيجة لذلك، وضعت الحكومة السعودية مجموعة من المتطلبات والقيود التي يجب أن تكون مقبولة لدى المتقدمين حتى يتمكنوا من الحصول على مساعدة الأرض.

كيفية التقدم للديوان الملكي السعودي 1443 لمنحة أرض مجانية



العملية المتبعة في تسجيل منح الأراضي التي يقدمها الديوان الملكي السعودي بهدف دعم كل من لا يملك سكنًا ملائمًا هي تقديم طلب إلى خادم الحرمين الشريفين أو ولي العهد السعودي.

أي يجب أن يكون في بداية الرسالة الموجهة لخادم الحرمين الشريفين “بسم الله الرحمن الرحيم”. يشرفني أن أقدم لكم طلبي للحصول على قطعة أرض، حيث لا يمكنني الحصول عليها بسبب وضعي المالي، وآمل أن تتمكنوا من مساعدتي في توضيح الموقف.

يجب عليك تسجيل بياناتك ومعلوماتك في نهاية الخطاب، وأهمها رقم هاتفك المحمول وعنوانك واسمك بالكامل، ثم إرسال الرسالة عن طريق البريد السعودي هنا رابط لأرقام هواتف الديوان الملكي السعودي.

رابط التقديم على منح الأراضي المجانية 1443

يعد إدخال رابط التطبيق عبر الإنترنت واتباع الخطوات أدناه هو أبسط طريقة للحصول على منح مجانية للأراضي السكنية:

قم بزيارة موقع الشؤون البلدية والقروية وقم بتسجيل الدخول.

اختر منصة سكني من القائمة المنسدلة.

بوابة الوحدة الوطنية هي الطريقة الوحيدة للدخول.

املأ المعلومات الشخصية المطلوبة.

حدد خيار الأرض السكنية.

يرجى تحميل الأوراق اللازمة والأوراق. النقر فوق الزر “حفظ”.

شروط الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي 1443

حَسَبَ بعض الدراسات التي أجراها المكتب التنفيذي، يعتبر منح الديوان الملكي السعودي للأراضي المجانية أحد أهم ثلاث مساعدات يقدمها الديوان الملكي، بعد تقديم مساعدات مالية للمواطنين السعوديين ومعالجتهم على نفقة الدولة.

ونتيجة لذلك، يتم صرف هذه المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا أو الفقراء غير القادرين. يجوز للديوان الملكي التقدم بطلب مساعدة سواء كانت مادية أو علاجية أو إهداء الأراضي المجانية بعد مراجعته.

من أهم متطلبات الحصول على الأراضي المجانية من الديوان الملكي أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويقيم في البلاد بشكل دائم، ولم يتلق أي مساعدة قط، بالإضافة إلى أن الشخص لم يكن يملك منزلًا باسمه في الخمس سنوات الماضية وألا يقل عمره عن 25 عامًا.