إن أصحاب السيارات داخل المملكة السعودية يحتاجوا لمعرفة المقدار الخاص برسوم التسديد النموذج العائم، لكي تم إجراءات التجديد لنموذج المركبات منتهية الصلاحية، والتي قدتم تحديدها لفترة سماح لها بعد التعويم، كما أن الرسوم توضح لكم طريقة التشغيل للنموذج، وهذا يكون عبر البوابة الإلكترونية التابعة لأبشر بعد أن تستوفي كافة الشروط، وتجري جميع الفحص المطلوبة للإقامة أو المركبات دون أن يحتاجوا لزيارة المرور، وسنقدم لكم جميع المعلومات عن كم رسوم تجديد الاستمارة المطوفة 1443 – 2022.

كم رسوم تجديد الاستمارة المطوفة 1443 – 2022

الرسوم الخاصة بالاستمارة العائمة للعام الهجري 1433 الذي يوافق 2022 داخل المملكة السعودية 100 ريال عن جميع عمليات التوفير، ويكون هذا عبر الدخول للحساب الإلكتروني التابع لهم بتويتر إضافة للخدمة التي تخص التجديد بشكل ثانوي، والتي يتم دفعها لكافة المركبات سواء تم تسجيلها عائمة أو لا، والرسوم تدفع عبر قنوات الدفع الإلكتروني.

طريقة تجديد النموذج العائم

لكي تتمكن من تجديد النموذج العام للوحة السيارة لترخيص مركبة عليك أن تتبع بعض الخطوات التي تلزم لذلك وهي كالآتي:

تذهب مباشرة إلى منصة أبشر.

تستكمل التسجيل للدخول للحساب التابع لمالك السيارة بأبشر.

تضغط فوق كلمة الخدمات من علامة التبويب الخاصة بالمركبات.

تنقر على إدارة المركبات من القائمة التابعة للخدمات.

تختار السيارة التي تريد تجديد التسجيل لها.

تضغط على تجديد رخصة القيادة وتقبل الشروط والأحكام.

تنقر بعدها على رمز النموذج للتجديد وقت اكتماله.

الشروط اللازمة لتجديد تسجيل المركبة

توجد بعض الشروط التي لابد من استيفائها لملاك السيارات لكي يتمكنوا من تجديد النموذج عبر أبشر، وإليكم الشروط وهي كالآتي: