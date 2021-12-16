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إن أصحاب السيارات داخل المملكة السعودية يحتاجوا لمعرفة المقدار الخاص برسوم التسديد النموذج العائم، لكي تم إجراءات التجديد لنموذج المركبات منتهية الصلاحية، والتي قدتم تحديدها لفترة سماح لها بعد التعويم، كما أن الرسوم توضح لكم طريقة التشغيل للنموذج، وهذا يكون عبر البوابة الإلكترونية التابعة لأبشر بعد أن تستوفي كافة الشروط، وتجري جميع الفحص المطلوبة للإقامة أو المركبات دون أن يحتاجوا لزيارة المرور، وسنقدم لكم جميع المعلومات عن كم رسوم تجديد الاستمارة المطوفة 1443 – 2022.
كم رسوم تجديد الاستمارة المطوفة 1443 – 2022
الرسوم الخاصة بالاستمارة العائمة للعام الهجري 1433 الذي يوافق 2022 داخل المملكة السعودية 100 ريال عن جميع عمليات التوفير، ويكون هذا عبر الدخول للحساب الإلكتروني التابع لهم بتويتر إضافة للخدمة التي تخص التجديد بشكل ثانوي، والتي يتم دفعها لكافة المركبات سواء تم تسجيلها عائمة أو لا، والرسوم تدفع عبر قنوات الدفع الإلكتروني.
طريقة تجديد النموذج العائم
لكي تتمكن من تجديد النموذج العام للوحة السيارة لترخيص مركبة عليك أن تتبع بعض الخطوات التي تلزم لذلك وهي كالآتي:
- تذهب مباشرة إلى منصة أبشر.
- تستكمل التسجيل للدخول للحساب التابع لمالك السيارة بأبشر.
- تضغط فوق كلمة الخدمات من علامة التبويب الخاصة بالمركبات.
- تنقر على إدارة المركبات من القائمة التابعة للخدمات.
- تختار السيارة التي تريد تجديد التسجيل لها.
- تضغط على تجديد رخصة القيادة وتقبل الشروط والأحكام.
- تنقر بعدها على رمز النموذج للتجديد وقت اكتماله.
الشروط اللازمة لتجديد تسجيل المركبة
توجد بعض الشروط التي لابد من استيفائها لملاك السيارات لكي يتمكنوا من تجديد النموذج عبر أبشر، وإليكم الشروط وهي كالآتي:
- وجود بوليصة للتأمين ولابد أن تكون سارية بالمفعول للمركبة التي تريد أن تسجلها.
- تقدم شهادة تخص الفحص الدوري ويجب أن تكون سارية أيضاً.
- تدفع رسوم التجديد للنموذج وتضيف لها رسوم التعويم.
- ضرورة دفع قيمة التذاكر المرورية وهذا إن وجدت.
- ألا تكون الصلاحية للرخصة الجروب بتاع اقل من 180 يوم
- وجود حساب تابع لصاحب المركبة بمنصة أبشر الخاص بالخدمات الإلكترونية.
- لابد من معرفة المبلغ الذي يخص رسوم التجديد المعمم لكي يستطيعوا تسديدها عبر قنوات الدفع المختلفة والمعتمدة، لأنها شرط من شروط التجديد عبر أبشر، وعلى المالك دفع جميع المبالغ للمخالفات المرورية مع رسوم التجديد بشكل سنوي حتى يسمح له باستكمال خطوات التجديد.
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