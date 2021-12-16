الاستعلام عن طلب مقدم لوزارة الخارجية السعودية إلكترونيًا 1443

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عمر شويل - جدة تعتبر خدمة الاستعلام عن طلب مقدم لوزارة الخارجية السعودية من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لكافة عملائها الكرام لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين والمقيمين، ويمكن إتمام الاستعلام بشكل إلكتروني في أي وقت خارج أو داخل المملكة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي خطوات استعلام وتقديم الطلب للخارجية، وطريقة طلب زيارة عائلية.

وزارة الخارجية السعودية

تعتبر وزارة الخارجية من أهم الوزارة الموجودة في المملكة العربية السعودية حيث أنها أول وزارة تم إنشاءها في الدولة، وهي المسؤولة عن العلاقات الدبلوماسية للمملكة مع الدول العربية والأجنبية، وأتاحت الوزارة الكثير من الخدمات الإلكترونية لكافة المواطنين والمقيمين، من أهمها الاستعلام عن طلب مقدم لوزارة الخارجية، وهي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية تمكن المستفيد من الاستعلام عن الطلبات التي سبق تقديمها بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني إنجاز، والتأشيرات الصادرة منها، عبر إدخال بعض معايير البحث التي تدعم الخصوصية، وذلك لتوفير الوقت والجهد، وفيما يلي سوف نتعرف علي طريقة استعلام عن طلب مقدم.

الاستعلام عن طلب مقدم لوزارة الخارجية السعودية

يمكن للمواطنين و للمقيمين استعلام عن طلب مقدم لوزارة الخارجية السعودية إلكترونيًا من خلال منصة التأشيرات انجاز من خلال اتباع التعليمات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية إنجاز.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب الموجودة في أسفل الصفحة.

اختر نوع الطلب المراد الاستعلام عنه وهو طلب مقدم إلى وزارة الخارجية.

قم بإدخال رقم الطلب في الخانة المخصصة لذلك.

إدخال رقم السجل المدني.

قم بكتابة رمز التحقق الموجود في الصورة.

الضغط على أيقونة “استعلام”.

في النهاية سوف تظهر نتيجة الاستعلام مباشرة.

ويمكنك الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز أو برقم الهوية أو رقم الطلب بكل سهولة وبدون بذل جهد.

تعديل طلب وزارة الخارجية السعودية

قامت وزارة الخارجية السعودية بتوفير خدمة تعديل طلب مقدم بشكل إلكتروني من خلال منصة انجاز، وفيما يأتي خطوات تعديل طلب مقدم لوزارة الخارجية:

في البداية يجب التوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي الإلكتروني إنجاز.

يجب تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بالمقدم.

قم بكتابة البريد الإلكتروني في الخانة المخصصة.

ادخل كلمة المرور في الخانة المخصصة.

قم بكتابة رمز التحقق في الخانة المخصصة.

النقر على أيقونة “ دخول “.

“. بعد الدخول سوف يتم عرض كافة الطلبات المقدمة.

اضغط على الطلب المراد تعديله.

النقر على زر “ التعديل “.

“. قم بتعديل البيانات المطلوبة تعديلها.

طريقة إلغاء طلب مقدم لوزارة الخارجية

يمكن بكل سهولة إلغاء طلب زيارة عائلية مقدم لوزارة الخارجية السعودية من خلال رقم خدمة العملاء ويتم استرداد الرسوم بعد إلغاء الطلب، وفيما يأتي خطوات إلغاء الطلب:

أولًا يجب الاتصال على رقم خدمة العملاء وهو 1616.

إعطاء موظف خدمة العميل البيانات المطلوبة وهي: رقم الطلب ورقم استرداد الرسوم.

سيتم إرسال رسالة للتواصل مع المنصة لكي يتم استرداد الرسوم.

قم الذهاب إلى البنك.

التوجه لموظف الدعم.

سيقوم البنك بمراجعة طلبك، ومن المتوقع استرداد الرسوم إلى بطاقة الفيزا الخاصة بك، خلال 15 يوم من تاريخ المراجعة.

إذا واجهتك أي مشكلة عند إجراء عملية الاسترداد، يمكنك الحصول على المساعدة من فريق الدعم الفني، من خلال رقم 920033334 من داخل المملكة العربية السعودية، ومن خلال رقم 00966920033334 من خارج المملكة.

وفي حالة إذا كنت من عملاء مصرف الراجحي فيمكنك استخراج بطاقة صراف الراجحي جديدة وبدل فاقد من خلال أجهزة الخدمة الذاتية.

استعلام عن طلب زيارة عائلية

يمكن استعلام عن طلب الزيارة العائلية بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة الخارجية الرسمي الإلكتروني إنجاز وهذه الخدمة توفر الكثير من الوقت والجهد، وفيما يأتي طريقة الاستعلام:

قم بالتوجه مباشرة إلى موقع الوزارة الرسمي الإلكتروني إنجاز.

قم اضغط على خدمات “أفراد”.

اضغط على زر البحث من خلال طلب زيارة عائلية مقدمة.

قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة وهي رقم الجواز ومكان القدوم والجنسية ونوع التأشيرة.

اكتب الرمز المرئي في الخانة المخصصة.

وأخيرًا اضغط على إجراء البحث.

طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية

يمكن طلب زيارة عائلية لوزارة الخارجية السعودية لاستقدام العائلة لفترة محددة داخل أراضي المملكة، وجاءت طريقة طلب زيارة عائلية للمقيمين كالتالي:

في البداية يجب الدخول إلى منصة التأشيرات الحكومية.

قم باختيار الأفراد وتحديد طلب زيارة عائلية للمواطنين.

يجب الموفقة علي جميع الشروط والأحكام.

التحقق من الهوية من خلال بوابة النفاذ الموحد.

قم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق في الصورة.

اضغط على تسجيل الدخول، ومن ثم التأكد من البيانات الشخصية.

النقر على بيانات الزوار.

حدد الغرض من الزيارة.

يجب إدخال بيانات الزائر وهي: الاسم والجنسية والديانة وتاريخ الميلاد ونوع الجواز ومكان إصداره وعدد مرات الدخول ومدة الصلاحية والإقامة.

النقر على إضافة.

إتمام إدخال بيانات كافة الزائرين.

اضغط على أيقونة حفظ.

بعد ذلك سوف يتم عرض الطلب للتأكد من صحة البيانات المدخلة.

وفي النهاية يجب طباعة الطلب ومتابعته.

وفي نهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم طريقة الاستعلام عن طلب مقدم لوزارة الخارجية ومعرفة كيفية إلغاء الطلب وتعديله.