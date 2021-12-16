نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء الدوام الشتوي للمدارس في السعودية ١٤٤٣ هجرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بدء الدوام الشتوي تعمل وزارة التربية والتعليم السعودية على تنفيذ الخطة المدرسية التي وضعتها سابقًا، والآن توجه تحديد موعد لتطبيق الفترات الشتوية في جميع أنحاء المملكة، وهذا التوقيت مناسب لجميع المدارس السعودية، حيث تبدأ الفترات الشتوية في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) 2021،الموافق يوم الأح، وهو اليوم الأول من الدراسة الأسبوع، كما ذُكر سابقًا؛ يبدأ التقويم الشتوي في 22 أكتوبر 2021 وينتهي في 31 ديسمبر 2021. فيما يتعلق بحضور جميع الطلاب، لم تتخذ وزارة التعليم أي قرار حتى الآن، ونتيجة لذلك، فإن حضور الطلاب للمدارس و يبدأ التجمع الصباحي من الساعة 7:30 صباحا موعد تطبيق الدوام الشتوي في مدارس المملكة.

إذا لم يتم اتخاذ قرار رسمي ببداية الفصل الدراسي الثاني عن بعد بحلول يوم الأحد المقبل، بحضور كل من الطلاب والطالبات والطاقم التعليمي، فسيتم تطبيق التقويم الشتوي في المدارس من اليوم الأول بما أن الفصل الدراسي القادم ينتمي إلى التقويم الشتوي، الذي بدأ في 22 أكتوبر 2021 وينتهي في أبريل 2022، فإن الأحد القادم هو 1-5-1443، والذي يوافق التاريخ الميلادي الخامس في ديسمبر 2021.

ما هي مواعيد إجازة الفصل الدراسي الثاني 1443؟

وصرح مسئولو الوزارة أن الطلاب سيعودون إلى المدرسة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني بعد إجازة الفصل الدراسي الأول التي بدأت بالفعل. الخامس والعشرون من شهر نوفمبر 2021 الجدير بالذكر أن العمل سيستمر لمدة 10 أيام حتى 5/1/1443 هـ، وعلى هذا الأساس يكون الفصل الدراسي الثاني 3 أشهر فقط، تكون خلاله الإجازة والعطلات الأساسية.

وتبدأ في الخامس عشر من كانون الأول (ديسمبر) 2021، والجدير بالذكر أن العمل سيستمر لمدة 10 أيام حتى 5/1/1443 هـ، وعلى هذا الأساس تكون الإجازات الأولى لعطلة نهاية الأسبوع، ثم حتى إجازة منتصف الفصل الدراسي يوم 6 يناير 2022، ثم عطلة نهاية الأسبوع الثانية في 2 فبراير 2022، وآخر يوم عطلة لذلك الفصل الدراسي هو عطلة نهاية الأسبوع الثالثة في 25 فبراير 2022، لذلك سيعود الطلاب بالحضور أو بعد ذلك، حيث تشهد الدولة تجربة جديدة وباء فيروسي معروف باسم اوميكرون والجميع يتوقع استكمال الدراسة عن بعد لكن وزارة الصحة اصدرت بيانا.



موعد بدء الدوام الشتوي

منذ بداية العام الدراسي الحالي، قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإجراء العديد من التغييرات على التقويم الأكاديمي؛ ونتيجة لذلك تعرف مواعيد العطل الرسمية على مدار العام، ويختلف طول فصل الشتاء عن صيف الساعة، وأكدت الوزارة عدم وجود جدول زمني محدد في جميع المدارس.

وخضع التقويم الأكاديمي للعديد من التغييرات في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة، بهدف تحقيق التوازن بين البيئة الأكاديمية والظروف الاستثنائية للدولة؛ ونتيجة لذلك، أصبح لديها الآن ثلاث فصول دراسية بدلاً من فصلين، ويتم الآن تحديد عطلة نهاية الأسبوع وفقًا للتقويم، وستقام في التاسع عشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وبعد ذلك سيتم إعداد الدراسة أمام الطلاب، وسيتم تنفيذ الوردية الشتوية الجديدة وفقًا لخطة الوزارة المنشورة.