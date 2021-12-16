نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل الحساب البنكي في التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين عملاء أنظمة التقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إتاحة تعديل أو تغيير رقم الحساب البنكي للمتقاعدين من عملاء أنظمة التقاعد، وذلك من خلال الخدمة الإلكترونية إدارة الحساب البنكي بالتغيير أو التعدِيل التي توفرها للذين قاموا بالتسجيل في التأمينات؛ حيث تحرص على توفير سبل الرعاية الاجتماعية والتكافل للمواطنين العاملين في القطاع الخاص أو على بند الأجور في القطاع الحكومي، من خلال ضمان الحياة الكريمة لهم ولذويهم في حالات التقاعد والعجز والوفاة، ليس هذا فحسب بل إنه المؤسسة العامة للتأمينات تقدم العناية الطبية بأشكالها المختلفة للمصابين أثناء العمل، وتقديم التعويض عن العجز المهني والوفاة.

تعديل الحساب البنكي في التأمينات

أكدت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه بإمكان المتقاعدين تعديل الحساب البنكي في خلال أسبوع من تاريخ التقديم على الخدمة الإلكترونية، من خلال الرابط الرسمي للمؤسسة، مع ضرورة توافر المستندات المطلوبة ، والتي تتمثل في صورة الهوية الوطنية، ونموذج عمليات التعويض، بالإضافة إلى الحساب المصرفي (الآيبان)، ثم المرور بالخطوات التالية:

الدخول إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية للأفراد. البحث عن خدمة إدارة الحساب البنكي. النقر على خيار التقديم على الخدمة. الانتقال إلى الملف الشخصي ثم تعديل بيانات المشترك. العمل على تغيير رقم الحساب البنكي، ثم النقر على خيار التأكيد واستكمال الطلب.

تحديث بيانات مشترك في التأمينات الاجتماعية

أكدت التأمينات الاجتماعية على أهمية تحديث بيانات المشتركين في الأنظمة المختلفة التي تقدمها، لما له من أهمية كبيرة في الحفاظ على معاش التقاعد المستحق، والاطلاع على أي تعديل يطرأ عليها، والتعرف على مدة الاشتراك، كتعديل رقم الحساب البنكي للمتقاعدين في التأمينات مثلا، وذلك بالخطوات التالية:

تسجيل دخول التأمينات الاجتماعية. تحديث بيانات مشترك. تقديم على الخدمة. سجل البيانات المطلوبة. انتقل إلى بيانات الحساب الشخصي ثم حدث البيانات التي طرأ عليها التغيير الفعلي. تأكيد.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية أون لاين

التأمينات الاجتماعية هي مؤسسة حكومية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من عملاء أنظمة التقاعد أو عملاء التأمينات، من بينها خدمة تعديل رقم الحساب البنكي في التأمينات للمتقاعدين، بالإضافة إلى التسجيل وإنشاء ملف شخصي للعملاء الجدد، وذلك من خلال الانتقال إلى الرابط الرسمي للمؤسسة على شبكة الإنترنت www.gosi.gov.sa/GOSIOnline،ثم تحديد نوع المستفيد، بعد ذلك ينتقل المشترك إلى صفحة تسجيل البيانات الشخصية حتى تنتهي عملية التسجيل في التأمينات بنجاح.