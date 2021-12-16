نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف صندوق الإستثمارات العامة 1443 وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من الشباب السعودي عن رابط تقديم وظائف صندوق الإستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وقد صرح صندوق الإستثمارات العامة بمدينة الرياض عن وجود وظائف إدارية شاغرة لكل الشباب الحاصل على مؤهل البكالريوس فأعلى العديد من التخصصات المختلفة مثل التسويق والإتصال والإعلام وغيرها من التخصصات التي سنوضحها لكم بالتفصيل خلال المقالة، وقد وضع الصندوق عدة شروط بهدف فرز كافة المتقدمين إلى الوظيفة وحتى يتقدم إلى الوظيفة من هو مؤهل لها فقط، وفي إطار اهتمامنا في موقعنا “ثقفني” بالكتابة عن كافة الوظائف السعودية الحكومية والخاصة نكتب لكم هذه المقالة لنوضح لكم كيفية التقديم على وظائف صندوق الإستثمارات الخاصة وأبرز شروط التسجيل فيها كما وضحنا لكم في مقال سابق طريقة التقديم على وظائف النيابة العامة، فتابعونا.

رابط وظائف صندوق الإستثمارات

نوضح لكل قرائنا الأعزاء طريقة التقديم على وظائف صندوق الإستثمارات الخاصة حيث يُمكنهم التقديم على الوظيفة المرادة ابتداءاً من يوم الخميس 12/5/1443ه الموافق 16 ديسمبر 2021م من خلال النقر على رابط التقدم على الوظائف لينقلك إلى صفحة التسجيل في الوظيفة.

شروط التقديم إلى الوظائف

حدد صندوق الإستثمارات العامة عدة شروط لكل من يريد التقدم إلى الوظائف المذكورة، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

الشرط الأول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بها.

ثانياً ان تتوفر فيه شروط المؤهل الدراسي المناسب للوظيفة.

ثالثاً أن يجيد التحدث باللغة الإنجليزية والكتابة بها بشكل جيد.

رابعاً أن تتوفر فيه مهارة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت.

وعند تحقق هذه الشروط يتمكن المواطن من التقدم إلى الوظائف المعلنة إلكترونياً

صندوق الإستثمارات العامة

يُعد صندوق الإستثمارات العامة السعودي لصناديق التي تم تأسيسها بأمر ملكى عام 1971م بهدف تمويل المشاريع الوطنية الهامة للإقتصاد السعودي في مجالات النفط والكهرباء والزراعة وغيرها.

واخيراً نرجو أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم وبه كافة التفاصيل والمعلومات التي تبحثون عنها، فقد وضحنا لكم كيفية التقديم إلى الوظائف المعلنة إلكترونياً ووضحنا لكم موقع التقديم بالإضافة إلى شروط التقديم، والآن نسعد بإستقبال أسئلتكم حول المقال وسنرد عليها بإستفاضة عبر التعليقات فقط اترك سؤالك بالأسفل