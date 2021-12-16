- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عروض اكسترا بالسعودية على جميع الأجهزة المنزلية في المقال التالي
عروض اكسترا على جميع الأجهزة الكهربائية في المملكة العربية السعودية، يعد من أضخم وأكبر مركز تسويق للمنتجات والاجهزة الكهربائية في المملكة وله العديد من الفروع في أنحاء السعودية وأيضاً يوجد منه العديد من الفروع في جميع الدول العربيه ويتميز بتوافر به جميع الأجهزة المنزلية و الكهربائية ما من جهاز إلا وهو يتواجد في اكسترا بكل الماركات وبأسعار متفاوتة لتناسب جميع العملاء وعروض مستمرة وخصومات تصل ل 50٪ وأكثر من شاشات ومكواه وهواتف محمول ومحضر طعام ومكانس كهربائية ودفايات وثلاجات وغيرهم من الأجهزة
ويسعي دائما لإرضاء جميع العملاء من كل الفئات من خلال تفاوت الأسعار وعمل عروض على جميع الأجهزة الأساسية بصفة مستمرة وخصومات تصل لشراء المنتج بنصف الثمن فاكسترا الأفضل على الإطلاق.
عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية على الأجهزة الكهربائية :
يشمل العرض العديد من الأجهزة المنزليه الضروريه والخصم يصل ل50٪ من سعر المنتج ومن بينهم جري مكيف جداري، واس كي ماجيك براد مياة، وكلاس برو مكيف جداري، وزامل مكيف شباك، ودايو غسلة صحون، وجري مكيف شباك، و مايكروسوفت سيرفيس برو7، وسامسونج مكيف جداري، وهاير مكيف جداري، وجنرال الكترك مكيف شباك، و ويرلبول غسالة صحون، بيوريو جهاز إزالة شعر بالليزر وسوف نتناول العروض بالتفصيل في الأسطر الأتية.
عروض اكسترا بالسعودية على الأجهزة الكهربائية:
- كلاس برو مكيف شباك 17800وحدة ريموت كونترول بارد بارد بالحصول على العرض والإستمتاع بالعرض الخصم يصل ل18. 76٪ السعر قبل العرض 1599 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1299 ريال سعودي.
- جري مكيف جداري 32200 وحدة واي فاي، كومبريسو روتاري بارد أحصل علي العرض الأن حتى نفاذ الكميه يوجد علىه عرض يصل ل26. 56٪ السعر قبل العرض 6399 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 4699 ريال سعودي.
- عرض التوفير وخصم يصل ل26. 49٪، اس كي ماجيك براد مياة حار وبارد متوفر باللون الأسود السعر قبل العرض 1359 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 999 ريال سعودي.
- العرض ساري حتى نفاذ الكمية، زامل مكيف شباك عالي الجودة، 24200 وحدة بارد الخصم يصل ل 23.82٪ السعر قبل العرض 2099 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1599 ريال سعودي.
- أحصل على غسالة صحون دايو بنصف الثمن، دايو غساله صحون 6 برامج 12/13 مكان تخزين متوفرة باللون الأبيض الخصم يصل ل 50.01٪ السعر قبل العرض 3399 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1699 ريال سعودي.
- عرض التوفير وخصم يصل ل 20.11٪ بادر بالحصول على العرض، ويرلبول غسالة صحون 10 برامج 14 أماكن تخزين متوفرة باللون الأبيض السعر قبل العرض 3629 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2899 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي عروض اكسترا بالسعودية على جميع الأجهزة المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.