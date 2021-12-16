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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العروض الأسبوعية لأسواق العثيم بالسعودية في المقال التالي
عروض أسواق عبدالله العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، يعد من أهم الأسواق المخصصة في بيع السلع والمنتجات بالسعودية، من حيث توافر المنتجات والسلع الضرورية وعمل عليها عروض لا تقاوم، وهو دائماً مستمر في العروض وكلها لا تجعلها تفوتك ويتميز أيضاً أسواق العثيم بتفاوت أسعار المنتجات والسلع المتواجده به لتناسب جميع الفئات المتواجده في المملكة العربية السعودية.
ما من منتج أو سلعة إلا وتكون متوفرة في أسواق العثيم وفي كل فروعة وكل هذا لضمان إرضاء وإسعاد العملاء واليوم سوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل.
عروض أسواق العثيم بالسعودية:
يشمل العرض داخل أسواق العثيم العديد من السلع الغذائية ومنتجات النظافة والعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والاجهزة المنزلية والشاشات والهواتف المحمولة ومن بين هذة المنتجات المتواجده داخل العرض جوال شاومي 9سي،وجوال تكنو ال اي 7، وروتر جو، وجوال نوكيا 6300، وشاشة امبيكس ال اي دي سمارت 58،وشاشة ال اي دي سمارت 43،ومضرب بيض كينوود، وفرامة اي تي سي 120 ار سي اتش، دفاية كوولين كهربائية، غلاية ماء كوولين زجاج 1.7 لتر،وسوف نتناول العرض الأسبوعي لأسواق العثيم بالتفصيل في الأسطر الأتية.
عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية:
- خلاط مولينكس 1.5 لتر عالي الجودة، السعر داخل العرض 169 ريال سعودي.
- بادر بالحصول على العرض قبل نفاذ الكمية، صانع طعام جيباس ٤×١ متعدد الاستخدام السعر داخل العرض 129 ريال سعودي.
- دفاية كوولين كهربائية للحصول على جو دافئ طوال الوقت والحماية من برد الشتاء، السعر داخل العرض 219 ريال سعودي.
- تستطيع الحصول على العرض الأن قدر ضغط امجوي كهربائي 6 لتر عالي الجودة، السعر داخل العرض 199 ريال سعودي.
- مكواة جي في سي بخار 1.3 لتر سهلة الإستخدام لكوي جميع أنواع الأقمشة، السعر داخل العرض 99 ريال سعودي.
- عرض التوفير بادر بالحصول على العرض، محضر قهوة اسبرسو السيف لعمل اشهي كوب قهوه في بضع دقائق، السعر داخل العرض 299 ريال سعودي.
- دفاية دوتس زيت 11 ريشة لأزمة وأساسيه في جو الشتاء الشديد البرودة لجعل جو الغرف دافئة، السعر داخل العرض 199 ريال سعودي.
- دفاية كولين للحمامات عالية الجودة، السعر داخل العرض 199 ريال سعودي.
- ميكرويف كليك اون 20 لتر لعمل الأطعمة في وقت قصير، السعر داخل العرض 259 ريال سعودي.
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