نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طيران ناس تعلن فتح باب التقديم على التوظيف الفوري في وظائف الخدمة الجوية للنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة طيران ناس عن فتح باب التقديم للنساء السعوديات في وظائف الخدمة الجوية، وذلك ضمن مبادرة السعودية الجديدة للتوظيف الفوري، وقد حددت شروط التقديم على وظيفة مضيف جوي للسعوديات المتقدمات، كما حددت طريقة التقديم في المواعيد المحددة؛ حيث أن التقديم سيكون حضوريًا في مجمع أدساس في جدة، وقد أشارت إلى المزايا التي تتمتع بها المرشحات لتلك الوظائف، أبرزها الحصول على راتب شهري يصل إلى 8000 ريال سعودي، والإجازات السنوية، بشرط توافر الشروط في المتقدمات.

طيران ناس التوظيف الفوري

في إطار مبادرة السعودية الجديدة، أعلنت شركة طيران ناس عن فتح باب التوظيف الفوري للنساء السعوديات، والتقديم على وظائف الخدمة الجوية (مضيف جوي)، وتقدم مميزات عديدة للمتقدمات التي تصل إلى مرحلة القبول النهائي؛ أبرزها الرواتب التي تتراوح بين 8000 إلى 9000 ريال شهرياً بالإضافة إلى البدلات، كما تقدم التأمين الطبي والتأمين على الحياة، فضلًا عن الاشتراك في أنشطة الشركة، ليس هذا فحسب بل تحصل المرشحة على إجازة سنوية تصل إلى 30 يوم، بالإضافة إلى بدل ساعات العمل.

شروط التقديم على وظائف طيران ناس للنساء

حددت شركة طيران ناس شروط التقديم على وظائف الخدمة الجوية للنساء الحاصلات على مؤهل الثانوية العامة فأعلى، نذكر منها:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدمة عن 21 سنة، ولا يزيد عن 31 سنة لذلك.

أن تكون حاصلة على مؤهل الثانوية العامة فأعلى.

أن تجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

ألا يقل الطول عن 160 سم كحد أدنى، مع مراعاة أن يكون هناك تناسق في الوزن والطول.

أن تتمتع باللياقة البدنية.

أن تجيد السباحة.

مواعيد التقديم على وظائف طيران ناس

التقديم على وظائف الخدمة الجوية طيران ناس للنساء سوف يكون حضوريًا، من خلال إجراء المقابلات الشخصية مع النساء السعوديات المتقدمات للتوظيف الفوري، حيث يبدأ التقديم في تمام الساعة التاسعة والنصف يوم الثلاثاء الموافق 17 جمادى الأولى، ويستمر لمدة يومين، حيث ينتهي في يوم 18 جمادى الأولى 1443، الموافق 22 ديسمبر 2021، لذلك فعلى الراغبات في التقديم مراعاة شروط القبول والمهارات المطلوبة.

طريقة التقديم على طيران ناس للتوظيف

بعد الإطلاع على شروط التقديم في وظائف ناس للخدمة الجوية، تستطيع السعوديات التقديم من خلال حضور المقابلات الشخصية في المواعيد المحددة من قبل شركة ناس في مجمع أدساس بجدة، وإحضار المستندات المطلوبة، والمتمثلة في صورة الهوية الوطنية، وجواز السفر ساري المفعول، وشهادة المؤهل الدراسي، فضلًا عن السيرة الذاتية، وشهادة التدريب إن وجدت، مع ضرورة التأكد من توفر المهارات الوظيفية المطلوبة في المتقدمات طيران ناس التوظيف الفوري.