نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة ارض الديوان الملكي والبلدية السعودية شروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة ارض الديوان الملكي دخلت في إطار أنواع المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي بأوامر سامية من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين فيمكن التقديم على المنح السامية أو تقديم نموذج طلب منحة أرض من الديوان الملكي والحصول على الموافقة السريعة للغاية واستلام قطعة الأرض لبنائها في أنحاء مختلفة في المملكة العربية السعودية، ويمكن استفسار عن منحة أرض من الديوان الملكي عبر الإنترنت ضمن الخدمات الإلكترونية الجديدة التي يقدمها، وسوف نقدم لكم الديوان الملكي تواصل مساعدة مالية أو قطعة أرض من خلال خدمة الديوان الملكي تقديم طلب.

منحة ارض الديوان الملكي

الأراضي المجانية من أهم المساعدات التي تُقدم في المملكة العربية السعودية لضمان أن كل مواطن لديه مسكن مناسب يعيش فيه هو وأسرته، دون اللجوء إلى الحلول الغير سليمة، وعلى من يرغب في الحصول على قطعة أرض سكنية ضرورة معرفة الشروط أولًا.

شروط الحصول على منحة أرض من الديوان الملكي

قام الديوان الملكي بوضع مجموعة من الشروط على غرار كافة المؤسسات الحكومية السعودية التي تمنح الدعم السكني، وذلك حتى يتم التأكد من أن المواطن من المستحقين، وتتمثل الشروط الجديدة في التالي:

حصول المواطنين المتقدمين للدعم السكني من الديوان على الجنسية السعودية.

ألا يكون العمر يزيد عن الخامسة والعشرين سنة وخصوصًا في حال النساء المطلقات.

يشترط أيضًا عدم الموافقة على طلب الدعم السكني من أي مؤسسة أخرى وألا يكون هناك شقة سكنية أو أرض سكنية أيضًا تم تسجيلها مسبقًا باسم المواطن السعودي.

طلب منحة أرض من البلدية

ويمكن من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الحصول على قطعة أرض سكنية أو أراضي مجانية أيضًا ويمكن تقديم الطلب من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (housing.gov.sa).

ثم الدخول إلى خيار الخدمات الإلكترونية والنقر على بوابة سكني.

عليك أن تقوم بتسجيل الدخول بالنفاذ الوطني الموحد.

إدخال كافة المعلومات المطلوبة في استمارة منح الأراضي المجانية التي تظهر أمامك بعد اختيار الأراضي المجانية.

ثم تقديم المستندات اللازمة للتأكد من صحة البيانات وأنك من المؤهلين للحصول على الدعم السكني المتمثل في الأراضي المجانية، وعقب ذلك يتم النقر على إرسال.