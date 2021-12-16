نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن السيارات المحجوزة بالسعودية وما هي البيانات التي يمكن الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإستعلام عن السيارات المحجوزة هو أحد أهم الموضوعات التي تتصدر محركات البحث بمواقع التواصل الإجتماعي وشبكات الإنترنت العالمية. حيث أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية التعرف علي أماكن حجز السيارات الخاصة بالمواطنين السعوديين أو المقيمين الوافدين إلي المملكة وذلك إلكترونياً. وقد أتيحت هذه الخدمة لكافة أنواع المركبات سواء كانت ملاكي خاصة أو سيارات نقل والمحجوز عليها بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية والمخصصة في حوالي أكث من 340 مركز حجز. وفيما يلي سيتم تناول كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن السيارات المحجوزة وما هي الخطوات اللازمة لإنهاء الخدمة خلال السطور القليلة القادمة. الإستعلام عن السيارات المحجوزة من خلال منصة أبشر الإلكترونية أوضحت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن إمكانية الاستعلام عن سيارات المواطنين المحجوزة بأحد مراكز الحجز المنتشرة بكافة أنحاء المملكة من خلال الخطوات التالية: قم بتسجيل الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية من خلال إدخال كافة البيانات الخاصة بك مثل اسم المستخدم ورقم المرور.

قم بالنقر علي “خدمات الأفراد”.

بعدها قم بالدخول إلي خدمات المركبات.

ستجد أمامك مجموعة من الاختيارات ومنها خدمة “الاستعلام عن السيارات المحجوزة”.

سيقوم النظام بتحويلك إلي صفحة الاستعلامات.

قم بالضغط علي كلمة “متابعة”.

سيقوم النظام بعرض جميع المركبات التي يستخدمها القائم بالاستعلام.

قم بوضع علامة “+” بجوار السيارة المطلوب الاستفسار عنها واضغط علي إظهار التفاصيل.

سيظهر لك كافة البيانات المطلوبة عن السيارة لتشمل بيانات السيارة مثل ( تاريخ الحجز – منطقة الحجز – اسم الحجز – …..) وذلك في حالة أنها محجوزة, أما إذا كانت ليس محجوزة فستظهر لك علامة باللون الأحمر تفيد بعدم وجود حجز علي السيارة. لماذا يتم الحجز علي السيارات في المملكة العربية السعودية يتساءل الكثير من أصحاب السيارات عن الأسباب التي قد تجعل أفراد الإدارة العامة للمرور بالسعودية يقومون بالحجز علي سياراتهم, فخلال السطور القليلة القادمة سيتم الإجابة عن هذا السؤال كالتالي: حدوث حادثة للسيارة علي الطرق الرئيسية.

تعطل السيارة بأحد الطرق الرئيسية.

تعطل السيارة بأحد الشوارع الهامة مما يعرقل حركة المرور.

عدم الالتزام بقواعد وقوانين المرور بالمملكة طبقا لقانون المرور الجديد وجداول المحالفات المرورية الجديدة. ويجب علي جميع قائدي السيارات بالالتزام بالقوانين المرورية للحفاظ علي أمنهم وسلامتهم وأمن وسلامة المارة.

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