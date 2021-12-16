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عمر شويل - جدة من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين هي خطوات حجز تذكرة تجربة الديناصورات موسم الرياض 2021 من الفاعليات اللطيفة والمثيرة. لعشاق المغامرة تستمتع بتجربة فريدة من نوعها حيث تسافر عبر الزمن مع أفضل الخبراء بالعالم لترى الحياة البرية قبل ملايين السنين وهي محاطة بالديناصورات في منطقة الرياض بوليفارد. يذكر أن موسم الرياض انطلق في أكتوبر الماضي ويضم مجموعة فريدة من الفاعليات بهدف تشجيع السياحة الداخلية والخارجية من وإلى الرياض.

تجربة عالم الديناصورات موسم الرياض

الفاعلية مستمرة حتى السبت 1يناير 2022.المكان هو عالم الديناصورات بوليفارد سيتي السعر 150 ريال للتذكرة الواحدة شامل ضريبة القيمة المضافة.الدخول يوميًا من الخامسة مساءً حتى الحادية عشر مساءً. يتعرف الزائر على الحياة البرية قبل 67 مليون سنة من خلال تجربة تحاكي مقابلة الديناصورات الحية والتجول فيها عبر سهول العصر الحجري. وتستهدف الفاعلية الأفراد والعائلات في منطقة الأستديو.

تبدأ رحلة الزوار بمشاهدة العروض في مسرح 360 درجة ويمكنهم من عمل تجارب عملية في معمل خاص من ثم التجول في حديقة الديناصورات والتعرف على مراحل حياة الديناصورات. تعرف الفاعلية الزوار باللغة الإنجليزية على فترتين من الخامسة مساء والثانية من الثامنة مساء. كما يوجد متجر لشراء الهدايا التذكارية

خطوات حجز تذكرة تجربة الديناصورات موسم الرياض 2021

يمكن حجز تذاكر موسم الرياض بالخطوات الآتية:

قم بالدخول لموقع موسم الرياض اختر فاعلية عالم الديناصورات.

اقرأ الشروط والأحكام ثم انقر على أيقونة احجز الآن.

ثم تسجيل الدخول للموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

حدد عدد التذاكر وادفع القيمة من خلال المحفظة الإلكترونية

وأكد الحجز والاحتفاظ بالتذكرة على تطبيق توكلنا لوقت الدخول.

شراء تذاكر موسم الرياض من تطبيق موسم الرياض

تثبيت التطبيق وتسجيل الدخول

حدد الفاعلية التي تريد حضورها

تسجيل الدخول إلى تيكت مكس واستكمل الإجراءات حتى تنتهي من الحجز.

ثم ادفع قيمة التذكرة عبر نظام مدى مسبق الدفع.

ثم تأكيد الحجز.

يذكر أن منطقة البوليفارد ستكون مغلقة ابتداء من 16 ديسمبر وحتى 19 ديسمبر لأعمال الصيانة والتجديدات بالمكان. لاشك أنها تجربة فريدة وتستحق المغامرة رحلة سفاري ولكن عبر الزمن في موسم الرياض 2021.