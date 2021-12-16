500 ألف ريال للمتقاعدين وإعادة التمويل بإجراءات ميسرة وموافقة فورية

هل تبحث عن أفضل تمويل شخصي ويكون بمزايا قوية، ويكون بفترة سداد مرنة، وأقل قسط شهري، فإليكم الحل الأمثل من خلال الشركات التمويلية والبنوك السعودية التي تقدم تمويل شخصي للمواطنين والمقيمين، وهناك بعض الخدمات المجانية بعد الحصول على التمويل والتي تكون للسيدات وللرجال وللمتقاعدين أيضاً، كما أن المنتجات والخدمات تكون بسهولة والحصول على بطاقة مجانية للصراف الألي، ويكون التمويل إسلامي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهناك تأمين تكافلي مجاني والتي من خلالها في حالة الوفاة لا قدر الله سوف تسقط جميع الأقساط المتبقية، ولا يتم سؤال أي من الورثة بها، واليوم سوف نتحدث عن أفضل العروض التمويلية للمتقاعدين بأقل راتب.

تمويل للمتقاعدين بأقل راتب

العديد من البنوك السعودية تقدم عروض تمويلية مناسبة للجميع وتختص الكل حتى يستفيد منها الصغير والكبير، شروط التمويل النقدي للعاطلين عن العمل، ومن هذه البنوك هو بنك سامبا والذي يعد من أهم وأقوى البنوك السعودية والتي توفر لك تمويلات متنوعة كتمويل شخصي، وتمويل عقاري، قرض شخصي 750 ألف ريال للمواطنين والمقيمين، وفترة سداد طويلة حتى يستطيع المواطن سداد تلك الأقساط الشهرية براحة تامة، وهناك التمويل المتاح للمتقاعدين بمبلغ 500 ألف ريال وبأقل راتب تقاعدي 2000 ريال وبمعدل ربح ثابت أثناء فترة التمويل.

مميزات التمويل التقاعدي

بنك سامبا عدة مزايا للتمويل التقاعدي يعطيك فترة سداد تصل حتى 60 شهرا، 30 ألف ريال بدون كفيل ومن غير رسوم، وأنه يمكنك إعادة التمويل مرة أخرى بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأول، وسوف تحصل على البطاقة المجانية لسامبا أثناء فترة التمويل، ولكي تحصل على التمويل الإضافي يجب أن يكون السجل الائتماني جيد للعميل، ويمكنك الاتصال على الرقم المجاني لسامبا فون 8001241010 خلال أيام الأسبوع لتحصل على جميع استفساراتك أو التقدم بطلب التمويل للمتقاعدين، إذا وافقت على الشروط المعلن عنها والمناسبة لك.

شروط التمويل التقاعدي وطلب القرض من بنك سامبا

لكي تحصل على التمويل من بنك سامبا يجب أن يكون العمر لا يقل عن 40 عاما فما فوق، وأن يكون الراتب التقاعدي 2000 فما فوق وليس أقل من ذلك، وأن تكون مشترك في المؤسسة العامة للتقاعد، أو التأمينات العامة، ويمكنك التقدم لطلب التمويل بالمستندات المطلوبة وهي تعبئة نموذج طلب تمويل شخصي من خلال الموقع الإلكتروني لبنك سامبا، صورة الهوية الوطنية سارية المفعول، خطاب بالموافقة على تحويل الراتب، وخطاب تحويل الراتب لبنك سامبا من المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.