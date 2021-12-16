كم راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وسلم الرواتب للأسر والأفراد بالاستحقاق الشهري والسنوي في المملكة العربية السعودية هو أحد اكثر علميات البحث التي يتم تداولها في هذا التوقيت من قبل عدد كبير من المواطنين في جميع انحاء السعودية، حيث تحدد وزارة الموارد البشرية السعودية جدول خاص برواتب الضمان الاجتماعي المطور الذي يختلف من أسرة للأخرى بناء على عدد افراد الاسرة وغيرها من العوامل التي حددتها وزارة الموارد البشرية، حيث تم تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المملكة العربية العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المطور والفئات المستفيدة والشروط المطلوبة للتسجيل وذلك بناء على جهود الحكومة السعودية لتطوير وتقديم اشكال الدعم للفئات المستحقة في السعودية بشكل عام، وإليكم من خلال هذه السطور راتب الضمان الاجتماعي المطور والتعرف على سلم الرواتب بناءً على عدد افراد الاسرة.

كم راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

قامت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية بتحديد مجموعة من المعايير بناء عليها يتم منح معاش نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المملكة العربية السعودية، وذلك بناء على الدراسات والتحاليل، حيث تختلف قيمة معاش الضمان الاجتماعي من اسرة لأخرى تبعا لعدد افراد الاسرة، فنجد ان سلم رواتب الضمان الاجتماعي يأتي على النحو التالي.

راتب الضمان الاجتماعي المطور للأسرة الفرد الواحد 1000 ريال سعودي.

يتم تحديد راتب الاسرة التي تتكون من فردين 2750 ريال سعودي.

الراتب الخاص بالضمان الاجتماعي للأسرة المتكونة من 3 افراد 3140 ريال سعودي.

راتب الاسرة التي تتكون من 4 اشخاص يصل الى 3710 ريال سعودي.

راتب الاسرة التي تتكون من 5 أشخاص 4280 ريال سعودي.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي 1443

راتب الضمان الاجتماعي المطور للأسرة المكونة من فردين يصرف 1,258 ر.س في الاستحقاق الشهري و 15,420 ر.س الاستحقاق السنوي.

راتب الضمان الاجتماعي الجديد للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد يصل الاستحقاق الشهري إلى 1,570 ريال و 18,840 ريال للاستحقاق السنوي.

في الأسرة المكونة من من أربعة أشخاص يصل راتب الضمان الاجتماعي المطور في الشهر إلى 18,550 ر.س وفي السنة إلى 22,260 ر.س.

الأسرة المكونة من خمسة أفراد يصل راتب الضمان الاجتماعي الجديد في الشهر إلى 2,140 ر.س و في السنة إلى 25,680 ر.س.

يصل راتب الضمان الاجتماعي المطور للأسرة المكونة من ستة أشخاص إلى 2,420 ر.س في الشهر و 29,040 ر.س في السنة

راتب الضمان الاجتماعي المطور للأسرة المكونة سبعة أفراد فيصل الى 2,710 ريال في الشهر و 32,520 ريال للسنة.

الأسرة المكونة من ثمانية اشخاص يصل راتب الضمان الاجتماعي المطور للأسرة إلى 3,000 ريال في الشهر و 36,000 ريال بالسنة.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور للأسرة المكونة من عشرة أشخاص يكون الرتب 3,560 ريال بالشهر و 42,720 ريال بالسنة.

سلم الضمان الاجتماعي المطور للأسرة المكونة من احد عشر فرد يكون الراتب 3,840 ريال في الشهر و 46,080 ريال بالسنة.

الأسرة المكونة من اثناء عشر شخص يصل راتب الأسرة في الجدول الجديد للضمان الاجتماعي إلى 4,130 ريال بالشهر و 49,560 ريال بالسنة.

الأسرة المكونة من ثلاث عشر فرد يصل سلم الضمان الاجتماعي المطور الى 4,410 ريال لشهر و 52,920 للسنة

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور للأسرة المكونة أربعة عشر شخص يصل راتب الأسرة الى 4,700 ريال في الشهر و 56,400 ريال بالسنة.

سلم راتب الضمان الاجتماعي المطور في الأسرة المكونة خمسة عشر شخص يصل راتب الأسرة إلى 5,000 ريال بالشهر و 60,000 ريال لسنة.

حالات توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

هناك بعض الحالات التي يتم بناء عليها توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستحقين في السعودية، ومن اهم هذه الشروط ما يلي.