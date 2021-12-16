شروط قرض سكني من الراجحي بدون تحويل الراتب

شروط قرض سكني من الراجحي لمستفيدي وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية يصل حتى 2 مليون ريال، لمدة سداد تصل إلى 25 سنة بدون رسوم إدارية وبأفضل هامش ربح معدل النسبة السنوي إلى حوالى 4.08%، ويتم بإضافة العمولات المحصلة من العملاء والمحتسبة والتكاليف سنويا أما جميع الرسوم المدفوعة فتضاف مقدما بدون تحويل الراتب، يقوم القرض بمساعدة المستفيد بشكل أساسي حيث يساعده علي الحصول علي مؤسسة سكنية تناسبه وتناسب احتياجاته، ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتم الحصول على القرض خلال دقائق من تقديم الطلب والموافقة عليه، يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات التي تساعد على تسهيل إجراء المعاملات المالية، وأكد مسؤولي البنك بأنهم يسعوا إلي ضمان كافة حقوق المستفيد من القرض وتسليمه لجميع التراخيص القانونية وعدم تعريضه لأي مشاكل مالية، ويسعى اغلب بنوك المملكة الى تقديم تمويل عقارى مثل شروط التمويل العقاري من بنك الأهلي التجاري.

شروط قرض سكني من الراجحي

أن يكون المتقدم أحد مستفيدي صندوق التنمية العقارية أو وزارة الإسكان. يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية. يجب أن يمتلك المستفيد من القرض حساب بنكي يكون العميل على رأس العمل في إحدى المنشآت المعتمدة لدى المصرف في القطاع العام أو الخاص. ألا يقل صافي دخل العميل الشهري عن 7,500 ريال سعودي.

طريقة التقديم على قرض سكني الراجحي

طلب القرض عن طريق الاتصال على رقم الهاتف الذي قام المصرف بتوفيره للعملاء، بحيث يمكن طلب الحصول على القرض بالاتصال على الرقم: 8001241222 والتحدث إلى أحد مقدمي الخدمة. من خلال تعبئة نموذج الخدمة إلكترونيا، والانتهاء من إجراءات تقديمه بصورة إلكترونية مع التأكد من مطابقتها لجميع البيانات الموضحة ببطاقة الهوية، ويرجى العلم أن أي خطأ في البيانات يتسبب في إلغاء الطلب المقدم.

والجدير بالذكر ان القروض العقارية بدون تحويل المرتب مؤشر من المؤشرات الهامة التي تدل على أن أسواق العقارات، قد تطورت بشكل ملحوظ وأرتبط هذا الأمر بوجود العديد من العمليات تشييد الوحدات السكنية، والتجارية وشراء الأراضي السكنية، في الآونة الأخيرة شهدت جميع المناطق ارتفاع التمويلات العقارية السكنية بدون تحويل المرتب من الكثير من الجهات المختصة، مثل المؤسسات المالية والشركات والبنوك.