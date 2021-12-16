إنشاء حصة إضافية للمعلمين وللمعلمات عبر منصة مدرستي بالسعودية 1443هـ

إنشاء حصة إضافية للمعلمين وللمعلمات وفق آخر تحديثات منصة مدرستي تم الإعلان عنها اليوم الخميس الموافق 16 من شهر ديسمبر 2021م، الموافق 12جمادى الأولى 1443هـ، لكافة معلمي ومعلمات المملكة لتمكنهم من تغيير نوع الدرس أو إضافة درس جديد عبر المنصة التعليمية، والجدير بالعلم أيضًا أن قرار استمرار التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية أو للفئات المستثناه من المرحلتين المتوسطة والثانوية، والذي اتخذته المملكة بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، كان هدفه الأساسي سير الحركة التعليمية واستمرارها، وعدم تأثر طلاب وطالبات المملكة بالجائحة، ولتسهل على المعلمين متابعة مهامهم بنجاح

إنشاء حصة إضافية للمعلمين والمعلمات بالمملكة 1443هـ

إضافة إلى ما سبق فإن منصة مدرستي الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية، أتاحت للمعلمين العديد من الأدوات والخدمات الإلكترونية، التي تمكنهم من أداء مهامهم اليومية، ونذكر منها:

أولًا العمل على اعداد وتقديم الدروس التعليمية المتزامنة لطلاب وطالبات المرحلة الإبتدائية. كذلك العمل على اعداد وتقديم الدروس التعليمية الغير متزامنة لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية. في النهاية التأكد من إعداد الدروس المتزامنة والغير متزامنة من خلال الأيقونات المتاحة للمعلمين على المنصة.

خطوات إنشاء حصة إضافية عبر مدرستي 1443هـ

في نفس السياق السابق ذكره فإن خطوات إنشاء حصة إضافية على منصة مدرستي تتم وفق الإرشادات التي تم الإعلان عنها نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا القيام بالنقر على أيقونة المقررات والمصادر. يلي ذلك الانتقال إلى مكون الحصص الإضافية. كذلك القيام بالضغط على أيقونة إضافة درس، ثم استكمال البيانات الخاصة، ثم اختيار نوع الدرس المناسب ومن ثم النقر على أيقونة التالي. يلي ذلك النقر على إضافة عناصر الدرس الجديد وتحديد الأهداف، والإثراء والاختبار، الواجب. في النهاية النقر على أيقونة حفظ وانهاء.

الإشراف الإلكتروني على منصة مدرستي بالمملكة 1443هـ

والجدير بالذكر أن منذ العام الماضي تم إطلاق نظام الإشراف الإلكتروني على منصة مدرستي والذي يعد نتاج الانتقال من البيئة التعليمية الطبيعية حضوريًا، إلى التعليم الإلكتروني أو التعليم الأون لاين أو التعليم عن بعد، وهو ما خلق نوع من الاستقلالية لدى الطالب، فكان من الجدير بالحرص من وزارة التعليم تفعيل دور الرقابة والإشراف لكي تضمن نواتج التعليم المرغوب بها على أكمل وجه، وقد حددت وزارة التعليم السعودية، عدد من المهام المختلفة والمتنوعة، والتي يقوم بها المشرف التربوي، عبر منصة مدرستي نذكر منها: