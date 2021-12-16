أسيج تسجيل الدخول.. شركة أسيج للتأمين تسجيل الدخول

أسيج تسجيل الدخول، حيث تعتبر شركة أسيج أحد أهم الشركات التأمينية المتميزة بالمملكة العربية السعودية، والتي تعمل دائماً علي تقديم حلول تأمينية لها توافق مع الشرعية الإسلامية من خلال معايير عالمية تناسب جميع فئات المجتمع السعودي من مواطنين ووافدين، وقد أصبحت الشركة واحدة من أهم وأفضل شركات التأمين بالسعودية، والتي تقدم الأمان لجميع عملائها والقيمة المضافة الي موظفيها وكذلك المستثمرين، وتعمل الشركة علي تحقيق عدة أهداف تسعي الي تحقيقها بصقة مستمرة لضمان أكبر عدد من العملاء بالمملكة وهي النزاهة والعمل الجماعي وجودة الأداء والابتكار والولاء، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول أسيج.

أسيج تسجيل الدخول

يستطيع جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية تسجيل الدخول بشركة أسيج والاستفادة من جميع الخدمات التأمينية التي تقدمها المنصة لجميع عملائها، علي أن يتم تسجيل الدخول من خلال الخطوات الأتية:

يجب الدخول علي رابط المنصة التالي: شركة أسيج.

الدخول علي قائمة الخدمات التي توفرها المنصة.

اختيار الخدمة التأمينية المناسبة لكل شخص.

منتجات شركة أسيج التأمينية

تقدم شركة أسيج عدة خدمات تأمينية لعدة فئات من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ومن هذه الخدمات ما يلي:

منتجات الأفراد وتشمل كل من: التأمين الإلزامي علي المركبات. التأمين الشامل للمركبات. التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة. تأمين ضد أخطاء المهن الطبية. تأمين السفر. تأمين المساكن. تأمين الزيارة. تأمين لأصحاب المحلات التجارية. تأمين ضد الحوادث الشخصية. تأمين العمالة المنزلية المساعدة.

منتجات تأمينية للشركات وتشمل كل من: التأمين الصحي للشركات. التأمين البحري.

تأمين الممتلكات للشركات وتشمل كل من: تأمين الحرائق والأخطار التابعة. تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار.

التأمين الهندسي للشركات ويشمل كل من: تأمين ضد جميع الأخطار الخاصة بالتركيب. تأمين المباني والآليات الخاصة بالمقاولين. تأمين ضد تعطل المعدات بالمصانع. تأمين ضد خسارة الأرباح بسبب عطب المعدات. تأمين ضد تلف المخزون. تأمين خاص بالأجهزة الإلكترونية.



رقم الاتصال بشركة أسيج

توفر شركة أسيج التأمينية أرقام خاصة بها من أجل التواصل الدائم في أي وقت لأي عميل جديد أو أي عميل تابع للشركة، علي أن يتم التواصل من خلال الأرقام التالية: