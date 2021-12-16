رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين فى القوات الخاصة لأمن للحج والعمرة 1443

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن اسماء المقبولين فى القوات الخاصة لأمن للحج والعمرة 1443 حيث إن العديد من المتقدمين لهذه الوظائف فى المملكة العربية السعودية يرغبون فى الحصول عن نتائج القبول فى تلك الوظائف وذلك لأن وزارة الداخلية قامت بالإعلان عنها عبر موقع منصة أبشر للوظائف على شبكة الأنترنت.

اسماء المقبولين فى القوات الخاصة لأمن للحج والعمرة 1443

أعلنت إدارة القبول المركزي فى قوات أمن الحج والعمرة بالسعودية عن توافر بعض الوظائف الفارغة فى القوات على رتبة جندي منذ فترة، وقد تقدم لهذه الوظائف العديد من المواطنين الراغبين فى الحصول علي عمل فى المملكة، وبعد ذلك قامت الوزارة بالإعلان عن أسماء المقبولين فى هذه الوظائف حتى يقومون بالذهاب إلى المقابلة الشخصية.

الاوراق والمستندات المطلوبة

أوضحت وزارة الداخلية بإن هناك عدد من الاوراق والمستندات التى يجب على المتقدم إن يقدمها عند الحضور فى المقابلة الشخصية للقوات وتكون هذه الاوارق وفقاً للنحو التالي:

عدد 4 صور من بطاقة الهوية الوطنية مع إحضار الاصل.

تقديم صورة من المؤهل الدراسي والاصل.

شهادة المعادلة بالنسبة للحاصلين على شهادات من خارج المملكة العربية السعودية.

عدد 4 صور شخصية بقياس 4 في 6 ويكتب المتقدم اسمة خلف هذه الصور.

صورة من بطاقة العائلة.

بطاقة الترشح للوظائف من منصة أبشر.

يتم الحضور للدورة بالزي الرياضي ويحظر الدخول بالتبغ أو أي من لوازم التدخين.

الاستعلام عن اسماء المقبولين فى القوات الخاصة لأمن للحج والعمرة 1443

تم إعلان نتيجة القبول فى تلك الوظائف من قبل وزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية، وحتي يستطيع المتقدم الحصول عليها يجب علية القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى السطور التالية:-