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عمر شويل - جدة من الأمور التي يهتم بها الطلاب في المملكة العربية السعودية هي مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443 الفصل الثاني بعد إعلان الجامعة عن ضرورة بدء تسجيل الطلاب لبيانتهم الخاصة من أجل استكمال دراسة الترم الثاني مع معرفة مواعيد الدراسة والمواد التي سيتم تدريسها خلال الترم، هذه الجامعة هي واحدة من أفضل الجامعات في المملكة الموجودة في العاصمة، وهدفها تأهيل الطلاب لملائمة سوق العمل بالخارج وإعطائهم درجة البكالوريوس بعد التخرج، لذا في هذا المقال سوف نتحدث أكثر عن طريقة التسجيل فيها.

التسجيل في الكلية التقنية 1443 الفصل الثاني

تعد الكلية التقنية واحدة من أهم الكليات العملية الموجودة في المملكة والتي يكون مقرها مدينة الرياض، حيث تقوم الكلية بتأهيل الكثير من الطلاب لسوق العمل بالخارج، وذلك من خلال تدريب طلاب فنيين من المستوي المتوسط.

ثم تعمل الكلية على تحصيل الطلاب لدرجة بكالريوس الهندسة التقنية والتي تساوي البكالريوس في أي كلية هندسية بأي جامعة أخرى في المملكة.

وقد تم الأعلان عن مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443 الفصل الثاني كما سنتعرف.

ومن التخصصات التي يتم دراستها في الكلية التقنية ما يلي:

التكنولوجيا الإلكترونية.

الميكانيكا.

علوم الطيران.

الهندسة الكهربائية.

تكنولوجيا الحاسوب.

بناء وهندسة معمارية.

إدارة أعمال.

هندسة بيئية.

دراسات عامة.

دراسات لغة إنجليزية متوسطة.

كما تتيح الكلية الحرية للطالب اختيار التخصص الذي يرغب في دراسته أثناء قيامه بالتسجيل فيها، وفيما يلي سوف نتعرف على مواعيد التسجيل في الكلية ومواعيد غلق باب التسجيل.

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443 الفصل الثاني

تم تحديد مواعد التقديم في الكلية التقنية 1443 للترم الثاني والإعلان عنها من قبل الجامعة، وفيما يلي سوف نقوم بذكر كافة المواعيد الخاصة بالتسجيل في الكلية التقنية:

البرنامج فتح باب التسجيل إغلاق باب التسجيل البكالريوس (بنين – بنات) سيبدأ التسجيل في يوم الأحد الموافق 2 من شهر ربيع الآخر 1443 المقابل ليوم 7 من شهر نوفمبر لعام 2021. سيتم غلق باب الإنضمام في يوم الثلاثاء 11 ربيع الآخر 1443 المقابل يوم 16 نوفمبر 2021. دبلوم الكلية التقنية (بنين) يمكن التسجيل في دبلوم الكلية بداية من يوم الاحد الموافق 16 ربيع الآخر 1443، المقابل ليوم 21 نوفمبر 2021. موعد نهاية التسجيل في دبلوم الكلية للبنبن سيكون في يوم الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1443، الذي يوافق يوم 30 من شهر نوفمبر لعام 2021. دبلوم الكلية التقنية (بنات) فترة مسائية سيتم فتح باب الإنضمام للبنات في دبلوم الكلية من يوم الأحد الموافق 16 من ربيع الآخر 1443 الذي يوافق يوم 21 نوفمبر لعام 2021. سيغلق التسجيل لدبلوم البنات في يوم 25 ربيع الآخر 1443 الذي يقابل يوم 30 نوفمبر 2021. دبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية يوم الأحد الوافق 16 من ربيع الآخر والذي يقابل يوم 21 نوفمبر 2021 هو بداية التسجيل في دبلوم المعاهد الصناعية. سيكون يوم الثلاثاء الموافق 25 ربيع الآخر لعام 1443 الذي يوافق يوم 30 لشهر نوفمبر 2021 هو موعد نهاية التسجيل في دبلوم المعاهد الصناعية.

يمكنك أيضًا الإطلاع على مواعيد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية المفتوحة 1443.

مستندات التسجيل بالكلية التقنية 1443 للفصل الدراسي الثاني

يتطلب التقديم في مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443 الفصل الثاني رفع عدة مستندات على الموقع من أجل القبول وهي على النحو التالي:

ثلاث صور شخصية للمتقدم. بطاقة الهوية الوطنية. أصل من وثيقة الثانوية العامة. نسختين من شهادة الثانوية العامة. صورة أصل من وثيقة الدبلوم للمسجلين في برنامج البكالوريوس. نسختين من شهادة الدبلوم للمسجلين في برنامج البكالوريوس. رسالة القبول المرسلة للمتقدم. شهادة حسن سير وسلوك من مؤسسة درس أو عمل بها الطالب من قبل في المملكلة العربية السعودية.

رابط التسجيل في الكلية التقنية 1443 الفصل الثاني

بعد معرفة مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443 الفصل الثاني لاستكمال الدراسة، لابد من سرعة التسجيل قبل غلق باب الإنضمام، وفيما يلي سوف نقوم بذكر رابط التسجيل في الكلية التقنية 1443:

أولاً توجه إلى الموقع الخاص بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ثم اذهب إلى البوابة الإلكترونية للقبول.

اضغط على تسجيل.

أدخل البيانات المطلوبة منك في الخانات الفارغة مثل (الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني – كود التأكيد).

قم بالنقر على الموافقة على صحة البيانات التي تم ذكرها.

ثم اضغط على تسجيل.

سيتم تحويلك لصفحة أخرى خاصة بالبرامج التي سيتم التسجيل فيها والمعلن عنها من قبل الكلية التقنية.

عليك الآن الإطلاع على جميع البرامج لكي تتمكن من تحديد ماذا ترغب في دراسته.

قم بقراءة شروط القبول في البرنامج قبل اختياره.

بعد الانتهاء، قم بالنقر على “التقديم على البرنامج”.

أدخل البيانات المطلوبة مثل الإسم – اسم الأم – اسم الجدة – اسم العائلة.

انقر على التالي.

أدخل باقي البيانات مثل تاريخ الميلاد – المدينة – الجنسية، واضغط على التالي.

قم بتحديد وحدة التدريب ثم اضغط على التالي.

اختر التخصصات المهنية التي ترغب في دراستها، وانقر على التالي.

بهذا تكن قد قمت بالتسجيل في الكلية التقنية 1443 الفصل الثاني بنجاح.