نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن دعم ريف برقم الهوية وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن دعم ريف برقم الهوية ، قام برنامج ريف بتقديم دعم للكثير من الأشخاص حيث يمكن أن يستفيد منها أي مزارع من المزارعين داخل المملكة العربية السُّعُودية أو أياً من الأسر المنتجة ، حيث أنه يعتبر من أهم الخِدْمَات التي تقدمها المملكة لمساعدة المواطنين وتسليط الضوء علي فئة المزارعين والأسر المنتجة الراغبة في الحصول علي دعم مادي لاستمرار عملهم والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلي أن المملكة تسعي إلي النهوض بالمجال الزراعي لذلك تضع به اهتمام كبير في الفترة الحالية ، ولمن مازال يرغب في الانضمام والحصول علي الدعم الريفي سوف نعرض اليوم جميع خطوات التسجيل بجانب خطوات استعلام عن دعم ريف برقم الهُوِيَّة.

الدعم الريفي تسجيل الدخول

تم وضع طريقة للمواطنين لكي يتمكنوا من التسجيل في الدعم الريفي من خلال استخدام شبكة الإنترنت والدخول علي المنصة الخاصة بدعم ريف الإلكترونية، وتتمثل طريقة التسجيل في دعم ريف في الخطوات التي سوف نعرضها كما يلي:

يتم التسجيل عن طريق الدخول أولاً إلي المنصة الإلكترونية الرئيسية الخاصة برنامج ريف.

ثم الضغط علي كلمة ابدأ طلب جديد.

بعدها يجب علي المواطن أن يدخل جميع البيانات الخاصة به المطلوبة فهي خطوة أساسية عند التقديم كمستفيد جديد من الدعم.

بعد ذلك سوف يستقبل المواطن رسالة نصية عبر رقم الهاتف الذي تم إدخاله في البيانات التي سبق طلبها في الخطوة سابقة، تحتوي هذه الرسالة علي رمز التحقق لكي يتمكن الشخص من استخدامه لاستكمال الخطوات والدخول علي المنصة.

ومن ثم يمكن للمواطن البَدْء في تسجيل الدخول مع القيام بملء الحساب البنكي آيبان.

تلقائياً يتم تفعيل الحساب للمتقدم بالطلب.

والآن أصبح الشخص يمتلك حساب في الدعم الريفي.

استعلام عن دعم ريف برقم الهوية

يمكن لأي مواطن سعودي يريد الاستفسار والاستعلام عن الخِدْمَات الإلكترونية المقدمة من برنامَج دعم الريف أن يلجأ إلي استخدام رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به، ثم القيام بإتباع جميع الخطوات المطلوبة التي تم تحديدها حتى يتمكن المواطن من إتمام عملية الاستعلام بشكل صحيح، وتتمثل خطوات الاستعلام عن الدعم الريفي عن طريق رقم الهُوِيَّة الوطنية فيما يلي:

يجب الدخول علي منصة دعم ريف الإلكترونية.

يتم اختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم وكلمة المرور.

يحدث انتقال بشكل مبشر إلي الخِدْمَات الإلكترونية.

يتم اختيار الاستعلام عن الدعم الريفي ثم يتم إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية.

ومن ثم يمكن للمواطن الدخول علي البحث والعثور علي كافة البيانات والموعد المحدد لنزول الدفعة الجديدة من الدعم

شروط التسجيل في دعم الريف

وضعت الوزارة عدد من الشروط التي يجب أن تكون متواجدة في من يريد الحصول علي لدعم المقدم من المملكة ووزارة البيئة والزراعة وهي:

يجب أن يكون المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السُّعُودية.

لا يحق للمواطن المتقدم بالطلب التقديم والحصول على أكثر من ثلاثة برامج دعم فقط لا غير.

على المواطن القيام بتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة حتى يتم قبول الطلب.

أن لا يكون المواطن شاغلاً لأي وظيفة في القطاعين العام والخاص.

ألا يزيد المبلغ المالي المحدد له في الدعم عن أربعة وخمسون 54 ألف ريال سعودي.

يجب أن يتعدى سن المواطن 21 عام.

من أهم الشروط الموضوعة أن لا يتجاوز الدخل الشهري الخاص بالمستفيد عن 6 آلاف ريال سعودي.

من المفترض أن يتم تقديم وثائق تثبت أهلية مزاولة المهن الخاصة بالزراعة.

الفئات المستفيدة من برنامج دعم ريف

تم إنشاء برنامَج دعم ريف لمساعدة فئات معينة من الشعب السعودي والمتواجدين في مجال محدد وهو المجال الزراعي فهو برنامج تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ولمن يرغب في معرفة ما هي الفئات المستفادة من الدعم الريفي المقدم من المملكة العربية السُّعُودية هم المتمثلين في الآتي: