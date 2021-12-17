خطوات تفعيل حساب أبشر عبر الجوال أو الصراف الآلي وطريقة تسجيل مستخدم جديد

إن كنت مواطناً سعودياً أو مقيماً داخل نطاق أراضي المملكة العربية السعودية، فلا بد من امتلاكك لحساب مُفعل على منصة أبشر حتى تتمكن من الاستمتاع بالخدمات التي توفرها المنصة والتي تبلغ أكثر من 160 خدمة من مختلف قطاعات المملكة تحت سقف إلكتروني واحد ويستفيد منها أكثر من 11 مليون مستخدم، هذا ويتاح تفعيل حساب أبشر بأكثر من طريقة يختار المواطن منها ما يناسبه توفيراً للوقت والمجهود، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها تلك المتعلقة بالأحوال المدنية وخدمات المرور وهيئة الجوازات والإدارة العامة لشئون الوافدين وغيرها.

تفعيل حساب أبشر عبر الجوال

لضمان نجاح التسجيل بمنصة أبشر، على المستخدم إدخال كل البيانات الخاصة به بصورة صحيحة أثناء التسجيل بالمنصة، ويعد رقم الجوال ركن أساسي في تلك البيانات، حيث يقتصر استخدام رقم الجوال على حساب واحد فقط وحال استخدام رقم جوال واحد لأكثر من حسابين مختلفين فيتعرض صاحب الحساب إلى الحذف المباشر من المنصة، لهذا نرصد لكم خطوات تفعيل حساب أبشر عبر الجوال:

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تفعيل حساب أبشر عبر الجوال من خلال التوجه إلى أجهزة الخدمة الذاتية، وتجدها في مختلف أرجاء المملكة، لذا للراغبين في تفعيل حساب أبشر أن يبادروا بالذهاب لأقرب جهاز للخدمة الذاتية.

حتى تتمكن من الوصول لأقرب مكتب للخدمة الذاتية، عليك تسجيل الدخول إلى صفحة مكاتب التسجيل والتفعيل الخاصة بأبشر.

بعد ذلك، يختار المستخدم المنطقة الإدارية التي يتبع لها وعلى الفور يتم استعراض كل أجهزة الخدمة الذاتية الأقرب إليه.

بعد ذلك، توجه بشكل مباشر إلى جهاز الخدمة الذاتية ومن خلاله بادر بتفعيل حسابك على منصة أبشر.

تفعيل أبشر عن طريق الصراف الآلي

يتاح تفعيل حساب أبشر عن طريق البنك من خلال الخطوات التالية:

الدخول من “ هنا ” إلى مكاتب التفعيل والتسجيل الخاصة بمنصة أبشر.

من القائمة المتاحة أمامك، اختى البنك الذي تتبعه لتسجيل حسابك.

قم باستعراض باقي الإرشادات الخاصة بالتفعيل من خلال البنوك، ثم توجه لأقرب بنك لك ومنه ادخل على ماكينة الصراف الآلي.

احرص على اتباع كل التعليمات خطوة بخطوة حتى إتمام التفعيل بنجاح.

تفعيل حساب أبشر عن طريق المكاتب

الجدير بالذكر أنه يتاح لكل المواطنين والمقيمين التوجه على الفور إلى الموظف المختص بمكتب الأحوال المدنية ومكاتب الجوازات بالمملكة ثم بادر باختيار أقرب مكتب هدمة لك عبر منصة أبشر، توجه إليه مباشرة وأتمم خطوات تفعيل الحساب.

طريقة التسجيل في أبشر مستخدم جديد

للمستجدين الراغبين في تسجيل حساب على منصة أبشر، عليك اتباع الخطوات التالية: