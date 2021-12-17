نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة مسار 1443 خدمات بيانات وترقية الموظفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منصة مسار تعد هذه المنصة الإلكترونية من أهم المنصات التي يهتم بها كافة المواطنين السعوديين، لأن هذه المنصة تضم مجموعة كبيرة من الخدمات والبرامج الحكومية لمختلف الفئات سواء كان موظف أو عمال أو أفراد عاديين، لهذا يبحث الكثير من السعوديين عن خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مسار، فمن خلال هذه المنصة الاستعلام والاستفسار عن كافة الخدمات الحكومية، لهذا سنقدم لكم خطوات التسجيل.

رابط التسجيل في منصة مسار 1443

بعد أن أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية هذه المنصة الإلكترونية للتسهيل على المواطنين للتواصل مع الحكومة و الإستفسار عن كل ما هو جديد، ولهذا لابد من من كل مواطن سعودي أن يكون له حساب على المنصة، وسنقدم لكم خطوات التسجيل بالخطوات وهي:

أولا عليك الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة مسار الإلكترونية.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

سوف يظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل من الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، محل الاقامة، تاريخ الميلاد.

ثم عليك ادخال الرقم السري ثم الضغط على تسجيل.

هكذا سيتم تسجيلك في منصة مسار الإلكترونية.

شروط التسجيل في منصة مسار الإلكترونية

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم على منصة مسار، و الشروط هي:

يشترط على المتقدم في منصة مسار أن يكون سعودي الجنسية.

لابد أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي حاملي بكالوريوس أو ما يعادله.

يشترط الالتزام بكافة الشروط والأحكام التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة مسار

تقدم منصة مسار الإلكترونية مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية الحكومية وهي منصة تابعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، قدمتها الحكومة السعودية لمساعدة كافة المواطنين السعوديين على سرعة التواصل و الإستفسار على العديد من الخدمات وهي:

خدمات الترقيات للموظفين.

السيرة الذاتية.

خدمات خدمة بيان.

تقديم التظلمات.

خدمة البيانات الوظائفية.

تدقيق البيانات و متغيرات الوظائف.

هذه هي أهم الخدمات التي تقدمها منصة مسار الإلكترونية، لهذا ننصح جميع المواطنين السعوديين سرعة التسجيل في منصة مسار الإلكترونية لكي يستطيعون الإستفسار عن هذه الخدمات.