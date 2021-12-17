أحصل على 300 ألف بدون تحويل الراتب وبالتقسيط علي 5 سنوات

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أحصل على 300 ألف بدون تحويل الراتب ، أحد منتجات التمويل الشخصي التي تقدمها شركة النايفات للتمويل ، للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة هذا المنتج لموظفي القطاع الحكومي وموظفي القطاع الخاص أيضاً بالمملكة بأقل راتب شهري ، كما يمكن للمواطنين المتقاعدين التقدم بطلب للاستفادة من تمويل شركة النايفات بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة ، وتعتبر شركة النايفات للتمويل من أهم الشركات الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي ، وذلك نظراً لما تقدمه الشركة من مجموعة من العروض التمويلية التي تخدم احتياجات جميع العملاء
مزايا التمويل الشخصي من شركة النايفات بالمملكة العربية السعودية
تقدم شركة النايفات للتمويل قرض شخصي بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية للمواطنين ، وذلك من خلال شروط ميسرة وسهلة ، بالإضافة إلى سرعة إتمام جميع إجراءات طلب الحصول على المنتج ، كما تقدم الشركة للعملاء العديد من الإمتيازات التي يمكن الاستفادة منها ، عند طلب التمويل الشخصي ، وسوف نستعرض لك عزيزي القارئ في هذا المقال ، تلك الإمتيازات التي توفرها شركة النايفات للتمويل للعميل ، عند طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.
- توفر شركة النايفات للتمويل المنتج بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- يمكن أن يصل مبلغ تمويل شركة النايفات لقطاع الأفراد بالمملكة حتي 300 ألف ريال سعودي.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة من المبالغ التمويلية من خلال هذا المنتج ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.
- يمكن للعميل الحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- تمويل شخصي بهامش ربح تنافسي.
- إجراءات سريعة وسهلة للحصول على المبالغ المالية من خلال تمويل شركة النايفات.
- توفر شركة النايفات للتمويل خيارات للسداد عديدة ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 60 شهر.
الوثائق والمستندات المطلوبة عند طلب تمويل شركة النايفات بدون تحويل الراتب
- يجب أن يقوم طالب التمويل بتعبئة نموذج استمارة طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية.
- تقديم إثبات الهوية الوطنية لطالب التمويل.
- يشترط أن يقوم طالب التمويل بتعبئة نموذج إقرار وإفصاح العميل بجميع إلتزماته المالية.
- إرفاق طلب التمويل بشهادة تعريف بتفاصيل الراتب الشهري لطالب التمويل ، ويشترط أن تكون مصدق عليها من جهة العمل.
- تقديم العنوان الوطني لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.
- كشف حساب مختوم لأخر 3 رواتب.
- تقديم بطاقة أو رقم الأيبان البنكي الخاص بطالب التمويل.
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