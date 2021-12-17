أطلب الأن قرض التسليف بشروط بسيطة طريقة التقديم والطلب

يوفر بنك التسليف السعودي عدد من القروض التي يحتاج إليها اليوم المواطن السعودي، تلك القروض متوفره بشروط بسيطة دفعت بالكثيرين للبحث عنه، ومن ضمن تلك القروض قرض الزواج وقرض الأسرة والترميم وقرض السيارة وغيرها، سوف نوضح لكم الشروط الخاصة بكل قرض على حدى وأيضاً طريقة طلب القرض والتقديم عليه.

بنك التسليف

يقدم البنك للمواطنين السعوديين أصحاب الدخل المحدود قرض بقيمة 60 ألف ريال سعودي، يمكن الاستفادة من القرض بطلبه مرتين وذلك بناء على شروط ومعايير تم وضعها بنعرفت بنك التسليف.

شروط طلب قرض بنك التسليف

القرض مقدم لأصحاب الجنسية السعودية. لا يقل عمر المستفيد عن 25 عام، ولا يزيد عن 55 عام. لا يتجاوز راتب المستفيد من القرض عن 10 ألف ريال سعودي. عدم حصول المستفيد من قرض بنك التسليف على أي قرض أخر لبنك أخر.

أنواع قروض بنك التسليف

قرض الزواج.

الأسرة.

الترميم.

شروط الحصول على قرض الترميم من بنك التسليف

ألا يقل عمر المستفيد من القرض عن 21 عام.

لا تزيد فترة ترميم لمنزل عن خمس سنوات.

تقديم الأوراق والمستندات التي توضح التكلفة الكلية لأعمال الترميم.

عدم إنتقال ملكية المنزل للأقارب.

أن يكون ملكية المنزل قد مرة عليها عام كامل على الأقل.

مساحة المنزل لا تزيد عن 1000 متر.

تقديم صك ملكية المنزل.

القيمة المالية لقرض الترميم

أوضح بنك التسليف السعودي القيمة المالية المقدمة لترميم المنازل وهي على نحو التالي:

60 ألف ريال للمنازل الخرسانية.

30 ألف ريال للمنازل الشعبية.

18 ألف ريال للمنازل المصنوعة من الطين.

شروط طلب قرض الأسرة من بنك التسليف

لا يقل عمر المستفيد عن 30 عام.

الحد الأقصى لعدد أفراد الأسرة 4 أفراد.

تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت حاجة المستفيد من القرض.

لا يزيد راتب المستفيد عن 2000 ريال سعودي.

وجود ضامن أو كفيل.

شروط طلب قرض الزواج من بنك التسليف

لا يقل عمر المستفيد عن 18 عام.

أن يكون الزواج للمرة الأولي.

يشترط أن تكون الزوجة سعودية أو تتبع دول مجلس التعاون الخليجي.

لا يزيد عمر المتقدم على طلب القرض عن 70 عام.

تقديم عقد زواج موثق ولا تزيد مدته عن عامين.

لا يتجاوز راتب المستفيد من القرض عن 10 ألف ريال شهرياً.

طريقة التقدم وطلب قرض التسليف