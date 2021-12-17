التمويل الميسر بموافقة فورية بدون كفيل وبلا تحويل راتبك لدى شركة إمكان

التمويل الميسر بموافقة فورية هي أحد المزايا التي وضعتها شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويبدأ مبلغ التمويل من 2000 ريال ويصل إلى 50 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان عبر بنك الراجحي السعودي فهذا التمويل يمتاز بأنه متوافق ومطابق مع معايير الدين الإسلامي في المملكة بدون الحاجة إلى كفيل أو بدون تحويل راتبك الشهري عبر شركة إمكان للتمويل كما يشترط التمويل الميسر العديد من المطالب الأساسية ومنها الجنسية السعودية مع فتح حساب جديد لدى بنك الراجحي للموافقة على طلب التمويل وغيرها من الشروط الميسرة التي سوف نوضحها بالتفصيل عبر مقاله اليوم ويتم التقديم عبر تطبيق الجوال للحصول على التمويل الميسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب الشهري بموافقة سريعة وفورية بالتقسيط الميسر الشهري من سنة حتى سنتين فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل داخل أراضي السعودية لهذا العام.

الشروط الأساسية للموافقة على التمويل الميسر الآن

أختلفت الشروط الآن على عكس ما كانت عليه سابقًا لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وسوف نوضح اليوم عبر موقع ثقفني الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي السريع ومن أجل الحصول على كافة المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان وإليكم جميع الضمانات والشروط الواجبة كالتالي:

يجب توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل عبر بنك الراجحي السعودي.

التمويل الميسر يطلب توفير تقرير سمة مع سجل ائتماني مع توفير حساب بنكي عبر بنك الراجحي السعودي.

كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 25 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام.

إيضًا التمويل من 2000 ريال حتى 50 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل عبر مصرف الراجحي.

مميزات الحصول على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل