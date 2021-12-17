بالتقسيط الميسر 50,000 ريال تمويل بدون كفيل وتحويل للراتب عبر شركة إمكان

بالتقسيط الميسر الشهري لمدة أربعة وعشرون شهر يمكن توفير تمويل شخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب وبدون كفيل غارم لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية عبر مصرف الراجحي السعودي والآن أصبح التمويل الشخصي لدى شركة إمكان من أفضل التمويلات الميسرة لأنه يجمع الكثير من المزايا التمويلية الهامة ومنها توفير التمويل بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين الذي يعتبر مخصص لخدمتهم وتوفير مطالبهم الأساسية في المملكة لهذا العام الحالي ويتم الحصول عليه من أجل توفير مبلغ التمويل بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل المرتب الشهري بأقساط شهرية ميسرة للعملاء بشروط وضوابط محددة لدى شركة إمكان للتمويل عبر بنك الراجحي في أراضي المملكة عام 1443 هجريًا.

أهم شروط الحصول على تمويل شخصي لدى شركة إمكان

هناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يريدون معرفة الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل بدون تحويل الراتب أو بدون كفيل إلى خمسون ألف ريال سعودي ولكن بعد تطابق الشروط كالتالي بكل التفاصيل لهذا العام الحالي:

يشترط التمويل لدى شركة إمكان توفير تقرير سمة مع سجل ائتماني داخل السعودية.

شرط هام توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 5000 ريال سعودي على عكس ما كانت عليه سابقًا.

الآن مبلغ التمويل من 2000 ريال سعودي لكن ربما يصل إلى 50,000 ريال سعودي بموافقة فورية لدى شركة إمكان للتمويل.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويبلغ من العمر 25 سنه حتى 60 سنه فقط لا غير من خلال شركة إمكان للتمويل.

كذلك لا يشترط التمويل جهة العمل ولابد من توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر لدى شركة إمكان للتمويل عبر بنك الراجحي السعودي.

كافة مزايا الحصول على تمويل ميسر لدى شركة إمكان