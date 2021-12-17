نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة لمواطني مجلس التعاون الخليجي كيفية وطريقة التسجيل في منصة أبشر وخدماتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل التعاون القائم بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي فقد سمحت المملكة العربية السعودية لجميع مواطني مجلس التعاون الخليجي للإستفادة من الخدمات المقدمة من منصة أبشر، فقد أتاحت المملكة لكل مواطني مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلي الزوار حاملي تأشيرات الزيارة في السعودية، حيث تعد المديرية العامة الخاصة بالجوازات تابعة لوزارة الداخلية السعودية وتعمل على تقديم خدماتها العديدة من خلال منصة ابشر لجميع مواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين والزوار في السعودية، وقد أوضحت الجوازات السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر إنفوجرافيك قامت بإرفاقه ونشره، وتستطيع منصة ابشر أن توفر جميع خدمات الإقامة سواء كان القدوم أو المغادرة من السعودية، وذلك بجانب القيام بإصدار الجوازات السعودية، ومن ضمن مهامها حصول الوافدين على رخص الإقامة، والقيام باستقبال الطلبات الخاصة بحصول الفرد على جوازات السفر السعودية من خلال إدارات الجوازات لدى المملكة ومن ثم إصدارها للأفراد ممن تتوافر لديهم الشروط الخاصة بالنظام، ومن الجدير بالذكر ان منصة ابشر تتيح أكثر من 200 خدمة إلكترونية ويمكنك استخدام المنصة مجانا طوال 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع، وذلك تسهيلا لإجراء المعاملات الحكومية دون الذهاب إلى الإدارات.

بالخطوات كيفية التسجيل في منصة أبشر لمواطني المجلس الخليجي:

سنوضح بالخطوات كيفية التسجيل لجميع مواطني المجلس الخليجى التسجيل في منصة ابشر للاستفادة من الخدمات المقدمة بها لجميع من سجل فيها كما يلي:

روابط بعض خدمات البوابة الإلكترونية في منصة أبشر:

اليكم بعض روابط للخدمات المقدمة من منصة ابشر للمواطنين وهي كالتالي:

اولا: رابط التحقق من فاتورة ضمن مبادرة فرجت .

ثانيا : رابط الاستعلام عن حالة الاعتراض على مخالفة منع التجول .

ثالثا: رابط الاستعلام عن رخصة القيادة .

رابعا: رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية .

خامسا: رابط الاستعلام عن رقم الحدود .

سادسا: رابط المخالفات العامة .

سابعا: رابط طلب تظلم من قرارات ايقاف العقوبات .

سابعا: رابط حجز موعد بالاحوال المدنية .

ثامنا: رابط حجز موعد بالجوازات .

بالشرح والتفصيل كيفية حجز موعد المرور عبر منصة أبشر:

نشرح للمواطنين المسجلين الجدد بالمنصة كيفية الاستفادة من خدمات ابشر لجميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية فمثلا لمن يريد حجز موعد بالمرور كما هو موضح بالخطوات التالية: