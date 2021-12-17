كيفية طلب تمويل سلفة بدون تحويل الراتب

تمويل نقدي سريع، بدون تحويل الراتب، يقدم التمويل من منصة سلفة الالكترونية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم التمويل بتوافق مع احكام الشريعة ألإسلامية وبهامش ربح تنافسي، وسوف نوضح من خلال مقالنا كيفية التقديم علي تمويل سلفة النقدي بدون تحويل الراتب.

كيفية طلب التمويل من منصة سلفة السعودية

يتم بدأ طلب التمويل النقدي من منصة سلفة الالكترونية من خلال زياتك علي الموقع الرسمي التابع لها خلال الإنترنت، يتم الوصل آليه خلال البحث علي مؤشر جوجل بلاي، يوجد بعض الخطوات التي يمكن لأي عميل راغب في التقديم علي التمويل الشخصي من خلال منصة سلفة الالكترونية، وسوف نوضح إليكم من خلال الفقرة التالية خطوات التقديم علي التمويل الشخصي.

الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي. النقر علي تحديد قيمة التمويل الشخصي والمبلغ المهم التي تحتاج في الحصول آلية، ثم عليك القيام بتحديد الفترة الزمنية التي تراها مناسبة لتسديد القسط. قم بتسجيل البيانات التي يتطلبها الموقع منك، مثل ملئ بعض البيانات، كلبينات الشخصية، بيانات العمل، الحالة المادية.

بما يمتاز تمويل سلفة النقدي

يعد تمويل سلفة النقدي فرصة جيده للعديد من الأشخاص المحتاجين لسلفة ماليه بسيطة، والتي تقدم لهم السلفة علي شكل تمويل شخصي يتم سداده بالقسط المريح علي مدي 28 شهر كحد اقصي، وسوف نوضح جميع المزايا التي تقدم بالإضافة مع تمويل سلفة النقدي.

يتفق مع احكام السريعة الإسلامية.

يقدم بفترة سداد سهلة ومجدولة تبدأ من 6 اشهر كحد ادني وتصل الي 28 شهر.

بهامش ربح تنافسي.

إيداع سريع.

احكام التمويل الشخصي المقدم ممن منصة سلفة الالكترونية

يقدم التمويل ببعض الضوابط التي لا بد علي جميع العملاء الراغبين في التقديم ان تتوفر لديهم جميع الضوابط الموضوعة، والتي سوف نقوم بتوضيح جميع الضوابط كالتالي: