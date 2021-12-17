شروط قرض الترميم من بنك التنمية الاجتماعية 1443

شروط قرض الترميم من بنك التنمية الاجتماعية1443 ، تسعى الحكومة السعودية لتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها جميع مواطنيها ، لذلك أطلق بنك التسليف مجموعة جديدة من القروض منها قرض الترميم ، ويمكن لأي مواطن الحصول عليها لترميم منزله ، ولكن بعد توفر عدة شروط التي تفرضها إدارة البنك.

قرض الترميم

هي خدمة مالية جديدة يقدمها بنك التسليف لصالح حاملي الجنسية السعودية ، وقد انطلق هذا القرض بتمويل من وزارة الإسكان السعودية لتخفيف العبء عن جميع المواطنين. يعتبر ترميم المنازل القديمة التي تأثرت بالعوامل الجوية المختلفة أحد الأهداف الرئيسية لهذا القرض ، وقد تم توفير هذا القرض لجميع المواطنين داخل المملكة.

شروط قرض الترميم من بنك التنمية الاجتماعية

يعتبر بنك التسليف من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر ، لما يقدمه من تسهيل للعديد من الخدمات التي تهم جميع السعوديين ، كما أدى تقديمه لقروض الترميم إلى زيادة الطلب عليه. وقد وضع البنك عدة شروط مهمة للحصول على هذا القرض ، وهذه الشروط كالتالي: يجب أن تمر 5 سنوات على بناء المنزل الذي يريد العميل ترميمه.

كما يجب أن يكون عمر العميل المتقدم للطلب 21 عامًا ، وألا يتجاوز عمره 70 عامًا.

إذا كانت لديك ديون على هذا المنزل ، فيجب عليك سداده أولاً حتى تتمكن من الحصول على القرض.

يجب أن يكون المنزل باسم مقدم الطلب وفي حالة نقل الملكية من شخص لآخر يجب أن يكون عمره عامين.

أن لا يقل الراتب الشهري لمقدم الطلب عن 2000 ريال ولا يتجاوز 10،000 ريال سعودي.

يجب ألا تزيد مساحة المنزل عن 1000 متر.

المستندات اللازمة للحصول على قرض الترميم

يتطلب هذا القرض توافر مجموعة من الأوراق التي يتم تقديمها للبنك ، وأهمها ما يلي: –