نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الترميم من بنك التنمية الاجتماعية 1443 في المقال التالي
شروط قرض الترميم من بنك التنمية الاجتماعية1443 ، تسعى الحكومة السعودية لتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها جميع مواطنيها ، لذلك أطلق بنك التسليف مجموعة جديدة من القروض منها قرض الترميم ، ويمكن لأي مواطن الحصول عليها لترميم منزله ، ولكن بعد توفر عدة شروط التي تفرضها إدارة البنك.
قرض الترميم
هي خدمة مالية جديدة يقدمها بنك التسليف لصالح حاملي الجنسية السعودية ، وقد انطلق هذا القرض بتمويل من وزارة الإسكان السعودية لتخفيف العبء عن جميع المواطنين. يعتبر ترميم المنازل القديمة التي تأثرت بالعوامل الجوية المختلفة أحد الأهداف الرئيسية لهذا القرض ، وقد تم توفير هذا القرض لجميع المواطنين داخل المملكة.
شروط قرض الترميم من بنك التنمية الاجتماعية
يعتبر بنك التسليف من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر ، لما يقدمه من تسهيل للعديد من الخدمات التي تهم جميع السعوديين ، كما أدى تقديمه لقروض الترميم إلى زيادة الطلب عليه. وقد وضع البنك عدة شروط مهمة للحصول على هذا القرض ، وهذه الشروط كالتالي:
- يجب أن تمر 5 سنوات على بناء المنزل الذي يريد العميل ترميمه.
- كما يجب أن يكون عمر العميل المتقدم للطلب 21 عامًا ، وألا يتجاوز عمره 70 عامًا.
- إذا كانت لديك ديون على هذا المنزل ، فيجب عليك سداده أولاً حتى تتمكن من الحصول على القرض.
- يجب أن يكون المنزل باسم مقدم الطلب وفي حالة نقل الملكية من شخص لآخر يجب أن يكون عمره عامين.
- أن لا يقل الراتب الشهري لمقدم الطلب عن 2000 ريال ولا يتجاوز 10،000 ريال سعودي.
- يجب ألا تزيد مساحة المنزل عن 1000 متر.
المستندات اللازمة للحصول على قرض الترميم
يتطلب هذا القرض توافر مجموعة من الأوراق التي يتم تقديمها للبنك ، وأهمها ما يلي: –
- يجب إحضار وثيقة تثبت ملكية المنزل للشخص المتقدم للحصول على القرض.
- كما يتم توفير تصريح خاص من البلدية ، ويجب أن يكون ساري المفعول.
- في حال وجود أكثر من مالك للمنزل يتم إحضار تفويض رسمي من الورثة لمقدم الطلب.
- يجب عليك إحضار شهادة تتضمن عمر المنزل.
- إحضار رخصة المنزل ، ويجب أن تكون غير منتهية.
- في حال كان المنزل مرهونا يتم إحضار ما يثبت موافقة صندوق التنمية الاجتماعية.
كيفية التسجيل للحصول علي قرض الترميم
وفرت المملكة خدمة التسجيل الإلكتروني للحصول على قرض الترميم من وزارة الإسكان ، ويمكن التسجيل باتباع الخطوات التالية:
- الانتقال إلى الموقع الرسمي لبنك التسليف.
- قم بإنشاء حسابك الخاص على الموقع حتى تتمكن من الحصول على جميع الخدمات.
- بعد الانتهاء من إنشاء الحساب ، سيظهر نموذج للطلب الذي تريده ، اضغط عليه.
- يجب استكمال جميع البيانات المطلوبة والتأكد من إدخالها في المكان المحدد ، ثم الضغط على كلمة إرسال.
- يتم فحص الطلب من قبل الجهات المختصة داخل البنك وفي حالة الموافقة سيتم إرسال رسالة على الهاتف المحمول الذي كتبته.
- يتم إرسال جميع الأوراق المطلوبة عن طريق خدمة البريد السعودي.
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