نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد رحلات قطار الحرمين وطريقة الحجز اون لاين وشروط ركوب القطار في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد رحلات قطار الحرمين وطريقة الحجز اون لاين من الأمور التي يرغب في معرفتها العديد من المواطنين بالمملكة، ويرغبون في معرفة أسعار التذاكر وشروط ركوب القطار ومواعيد عمله، وكذلك كيفية حجزه وقد تم إنشاء تطبيق قطار الحرمين من قبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للتقليل من انتشار فيروس كورونا وتخفيف الازدحام وتقديم أفضل خدمات للمواطنين بسهولة ويسر من خلاله.

جدول رحلات قطار الحرمين

قامت مؤسسة الخطوط الحديدية في المملكة بإنشاء موقع وتطبيق خاص بقطار الحرمين، ومن خلالهم تستطيع معرفة أسعار التذاكر وحجز الرحلات أو إلغائها، كما يمكنك معرفة جدول رحلات قطار الحرمين وهناك مواعيد زمنية لكل قطار حيث:

يوجد قطار 07080 يتوجه من مطار الملك عبد العزيز في جده الساعه الثامنه صباحا ويصل محطة المدينة المنورة في الساعة 9:45 صباحا.

قطار 08090 يتجه من مطار الملك عبد العزيز الساعة التاسعة في الصباح وفي الساعة العاشرة و 48 دقيقة يصل إلى المدينة المنورة.

القطار 08180 يتحرك الساعة السادسة في المساء من مطار الملك عبد العزيز ويصل الساعة السابعة و 54 دقيقة مساء إلى المدينة المنورة.

ما هي خطوات الحجز للقطار بالتفصيل والبيانات المطلوبة

يرغب العديد من المواطنين في معرفة جدول رحلات قطار الحرمين وكذلك الخطوات اللازمة ليتم الحجز، وهي أمر بسيط حيث يمكن ذلك عبر زيارة الموقع واتباع الآتي:

قم بزيارة الموقع الخاص بقطار الحرمين واختار نوع الرحلة التي تريدها إذا كانت ذهاب أو ذهاب وعودة على حسب رغبتك.

ثم قم بتحديد مكان الانطلاق و ومحطة الوصول والوقت الذي ترغب به وعدد الركاب ويجب تحديد إذا كان أحد الركاب له إعاقة جسدية.

قم بالضغط على البحث وبعدها اضغط رمز التحقق وسيعرض الموقع الرحلات المتاحة وفقا للبيانات التي قمت بإدخالها.

تشمل تفاصيل الرحلة المعروضة ساعة الانطلاق موعد الوصول وميعاد الرحلة ورقم القطار والمحطات التي تمر بها.

تستطيع اختيار الدرجة التي ترغب بها إذا كانت درجة اقتصادية أو درجة رجال الأعمال، ولكل منها سعره وعليك بإدخال معلوماتك بشكل صحيح عبر الضغط على إرسال ويتم إدخال بيانات الراكب.

البيانات للراكب هي الاسم الاول والاوسط والاخير وتاريخ ميلاد الراكب ونوعه ونوع وثيقة الهوية ورقمها وتاريخ انتهائها والجنسية ورقم والبريد الالكتروني.

يجب التأكيد على البريد ثم الضغط على أنك توافق على جميع الشروط والأحكام، وبعد إتمام هذه الخطوات تستطيع دفع سعر التذكرة من خلال الوسائل المتاحة للدفع في القطار.

شروط ركوب القطار

بعدما ذكرنا جدول رحلات قطار الحرمين الآن سوف نذكر شروط ركوب القطار، وكذلك مجموعة من الضوابط يجب على المواطنين الالتزام بها حيث:

ممنوع دخول الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الأعراض التنفسية المختلفة الأخرى.

يتم استخدام ملصقات ارضية بهدف ترك مسافة بين كل شخص وآخر وذلك لأن التباعد الجسدي أمر مهم أكدت عليه وزارة الصحة للتقليل من الازدحام ومنع انتشار العدوى.

يجب تقديم الاوراق والمستندات عند مدخل القطار ويتم التأكد من الجهات الرسمية بأن التذاكر صحيحة، وذلك عبر استخدام آلات معينة دون الحاجة لملامسة الأشخاص وتعمل عن طريق مسح رمز الاستجابة بشكل سريع بالأشعة تحت الحمراء.

يتم فحص درجة الحرارة في مدخل المحطة عبر أجهزة متخصصة في ذلك ويتم تقديمها من الهيئة العامة للدواء والغذاء في المملكة العربية السعودية.

يمكن فتح غرف الصلاة، ولكن يجب على المواطنين الابتعاد الجسدي والحفاظ على أنفسهم وتجنب الازدحام.

يتم استخدام التذاكر الإلكترونية عند ركوب القطار، وذلك من أجل تشجيع المواطنين على أهمية استخدام التكنولوجيا في عمليات الدفع المختلفة.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا العديد من الشروط المهمة التي يجب على المواطنين مراعاتها أثناء ركوب القطار، كما ذكرنا جدول رحلات قطار الحرمين مواعيدها والبيانات اللازمة لحجز الرحلة وخطوات الحجز بالتفصيل عبر الموقع الإلكتروني.