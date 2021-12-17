نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة للتعرف على العنوان الوطني برقم الهوية في المقال التالي
أصبح الآن العنوان الوطني جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية لدى المملكة العربية السعودية، وبسبب أهميته الكبرى في تيسير مهام التعرف على المواقع الخاصة بعناوين مواقع الملايين من المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يعد العنوان الوطني جزء من ضمن الطفرة التكنولوجية، حيث قامت مؤسسة البريد بتسجيل العنوان الوطني لدى كل مواطن على حدا، بحيث يتاح له الحصول عليه في أي وقت متاح له وبكل سهولة ويسر، فقد اعتمد البريد إلى العنوان الوطني بعد أن تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، بحيث يتم تحويله إلى عنوان معنون على كافة محافظات ومدن السعودية، تماشيًا مع تطور الحكومة الإلكترونية في المجل الاستراتيجي.
خطوات التعرف على العنوان الوطني
كي يتمكن المواطنون من التعرف على العنوان الوطني، فينبغي اتباع هذه الخطوات كما هي:
- قم بالدخول على رابط الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية.
- اكتب رقم الهوية في المربع الخاص به.
- قم بإدخال رقم الهاتف الذي قم بالتسجيل فيه على الموقع في وقت سابق.
- انقر على اختيار التحقق من الهوية الوطنية.
- ستظهر لك التفاصيل المتعلقة بالعنوان الوطني الذي تم تسجيله باسمك.
- والآن يمكنك إضافة الكثير والكثير من الأفراد على العنوان الوطني الخاص بك.
- يمكنك الآن تعديل البيانات التي تم إضافتها سابقًا.
أسهل طريقة للتعرف على العنوان الوطني
وهناك طريقة أخرى تتسم بسهولة وبساطة خطواتها، وإليكم الخطوات بالتفصيل:
- قم بزيارة موقع البريد السعودي.
- اضغط على تبويب العنوان الوطني المتاح على الصفحة الرئيسية.
- في حال لم يكن لديك عنوان، يمكن الدخول ومن ثم إنشاء عنوان وطني متعلق بك.
- ستظهر لك 3 اختيارات ألا وهي، تسجيل قطاع الأعمال، وتسجيل الأفراد، وتسجيل الجهات الحكومية.
- قم باختيار الاختيار المناسب لك، في حال رغبت في تسجيل العنوان كفرد، فانقر على اختيار تسجيل الأفراد، وإن كنت من صاحبي الشركات الحاصة أو قطاع الأعمال، فانقر على اختيار تسجيل قطاع الأعمال، وإن كنت تابع لأي من الجهات الحكومية، فانقر على زر تسجيل الجهات الحكومية.
- ولكن إذا لديك بالفعل عنوان وطني، وترغب في الاستعلام عنه، يمكن ذلك بكل سهولة ويسر.
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