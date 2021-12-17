أسهل طريقة للتعرف على العنوان الوطني برقم الهوية

أصبح الآن العنوان الوطني جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية لدى المملكة العربية السعودية، وبسبب أهميته الكبرى في تيسير مهام التعرف على المواقع الخاصة بعناوين مواقع الملايين من المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يعد العنوان الوطني جزء من ضمن الطفرة التكنولوجية، حيث قامت مؤسسة البريد بتسجيل العنوان الوطني لدى كل مواطن على حدا، بحيث يتاح له الحصول عليه في أي وقت متاح له وبكل سهولة ويسر، فقد اعتمد البريد إلى العنوان الوطني بعد أن تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، بحيث يتم تحويله إلى عنوان معنون على كافة محافظات ومدن السعودية، تماشيًا مع تطور الحكومة الإلكترونية في المجل الاستراتيجي.

خطوات التعرف على العنوان الوطني

كي يتمكن المواطنون من التعرف على العنوان الوطني، فينبغي اتباع هذه الخطوات كما هي:

قم بالدخول على رابط الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية.

اكتب رقم الهوية في المربع الخاص به.

قم بإدخال رقم الهاتف الذي قم بالتسجيل فيه على الموقع في وقت سابق.

انقر على اختيار التحقق من الهوية الوطنية.

ستظهر لك التفاصيل المتعلقة بالعنوان الوطني الذي تم تسجيله باسمك.

والآن يمكنك إضافة الكثير والكثير من الأفراد على العنوان الوطني الخاص بك.

يمكنك الآن تعديل البيانات التي تم إضافتها سابقًا.

أسهل طريقة للتعرف على العنوان الوطني

وهناك طريقة أخرى تتسم بسهولة وبساطة خطواتها، وإليكم الخطوات بالتفصيل: