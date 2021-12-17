رقم شركة ناقل الموحد والمجاني والخدمات المقدمة من قبل الشركة للعملاء

رقم شركة ناقل الموحد هو رقم يهتم بمعرفته العديد من المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية،ومن المعروف أن شركة ناقل اكسبرس هي في الأساس شركة سعودية الأصل، وهي من أكبر وأهم شركات النقل المعروفة في سوق العمل السعودي، ومن أهم مميزات هذه الشركة هي خدمة تتبع الشحنات عن طريق موقعها الالكتروني لتسهيل علي المواطنين والاطمئنان علي ما يتم نقلهن بجانب سرعة النقل والشحن، ولا يتوقف نشاط الشركة داخل حدود المملكة فقط ولكن قامت الشركة بتوفير العديد منت الفروع في مختلف دول العالم كما تعمل علي توظيف العديد من العمالة الدولية من مختلف دول العالم وخاصةً العالم العربي.

رقم شركة ناقل الموحد

وحرصاً من موقع تقفني علي التسهيل علي المواطنين لذا وجب علينا عرض الرقم الموحد والمجاني لشركة ناقل في حالة وجود رغبة في نقل الأغراض أو أغراض النقل الخاصة بالمواطنين داخل المملكة ، حيث قامت شركة ناقل اكسبريس بالعمل علي توفير رقم موحد مجاني ومعتمد للشركة، يمكن للمواطنين من خلاله الاتصال بالعملاء والتواصل معهم بشكل مباشر للاستفسار والاستمتاع بالخدمات التي تقدمها الشركة مواطنيها ومن بين تلك الخدمات خدمة نقل الطرود، وعند الاتصال بالرقم الموحد والمجاني بشكل مباشر سوف يقوم أحد العملاء بالرد علي الاتصال وأخذ جميع البيانات الخاصة بالعميل والخاصة بالطرد أما الرقم الموحد فهو كالتالي: ” 920020505“.

الخدمات التي تقدمها شركة ناقل للعملاء

تقوم شركة ناقل اكسبريس بتقديم العديد من الخدمات المتميزة، وهي كالتالي: