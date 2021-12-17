نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في جاهز للتوصيل كمندوب وكم راتب المندوب في جاهز 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في جاهز للتوصيل كمندوب 2022 واحد من أهم الموضوعات التي زادت معدلات البحث عليها مؤخراً نتيجة إعلان تطبيق جاهز عن حاجته لمندوبين توصيل للعمل بدوام صباحي أو دوام مسائي، وذلك لتوصيل المنتجات والطلبات المختلفة إلى المواطنين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، كما يعتبر التطبيق واحد من أشهر والتطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات للمنازل مما دفع الكثير من الشباب إلى الرغبة في العمل به، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال عن شروط وخطوات التسجيل في جاهز للتوصيل 2022، كما سنجيب على سؤال كم راتب المندوب في جاهز.

شروط التسجيل في جاهز للتوصيل 2022

زادت التساؤلات مؤخراً بين المواطنين العاطلين عن العمل عن طريقة التسجيل في جاهز للتوصيل 2022 وذلك للعمل كمندوب لتوصيل الطلبات إلى المواطنين، ولكن يجب على المتقدمين للعمل مع جاهز كمندوب توصيل الاطلاع على الشروط والأحكام اللازم توافرها للالتحاق بالتطبيق، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

أولاً يجب على المتقدم أن يمتلك بطاقة هوية سارية المفعول.

بالنسبة للمقيمين فيشترط وجود لإقامة سارية المفعول.

ضرورة امتلاك المتقدم لجوال حديث يعمل بأي من النظامين الأندرويد أو الآيفون.

يشترط حصول المتقدم على رخصة قيادة سارية المفعول، بالإضافة إلى استمارة سيارة سارية المفعول.

كما يجب أن تكون السيارة التي يستقلها المتقدم لا يقل موديلها عن 2021.

خطوات التسجيل في تطبيق جاهز كمندوب

عند الانتهاء من الاطلاع على الشروط وتجهيز الأوراق المطلوبة للالتحاق بجاهز فسيتم الانتقال إلى الخطوة التالية وهي التسجيل وتتمثل خطواتها في النقاط التالية:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لجاهز https://www.jahez.net/#page-top.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ السائق ” الظاهرة في أعلى الصفحة.

” الظاهرة في أعلى الصفحة. سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات الشخصية للمتقدم قم بتسجيلها وتشمل (الاسم بالكامل – رقم الجوال – البريد الإلكتروني – رقم الهوية – الجنسية – تاريخ انتهاء بطاقة الهوية – تاريخ الميلاد).

ثم قم بالضغط على زر “ التالي “.

“. ثم تابع إدخال البيانات وهي (المنطقة – اسم المدينة – اسم الحي – نوع السيارة الخاصة بك – رقم لوحة السيارة).

بعد ذلك قم بالإقرار على ان البيانات المقدمة صحيحة.

ثم قم بالضغط على زر “ أنشئ الحساب “.

“. بعد ذلك قم بإرفاق الأوراق المطلوبة وهي (صورة بطاقة الهوية الوطنية – صورة رخصة القيادة – صورة استمارة السيارة).

وأخيراً قم بالضغط على زر “إرسال“.

بعد الانتهاء من القيام بكافة الخطوات السابقة سيقوم العاملين في التطبيق بالتواصل معك من أجل تأكيد طلب التسجيل في جاهز كمندوب.

كم راتب المندوب في جاهز 2022

يتساءل الكثير من الشباب المقبلين على التقديم في جاهز عن قيمة الراتب التي سوف يحصلوا عليها لذلك قام التطبيق بتوضيح ذلك، حيث أعلن أن المندوب يعمل بنظام العمولة وليس الراتب الثابت.

أي أن جاهز يحصل على نسبة قدرها 20% من قيمة مبلغ التوصيل بينما يحصل المندوب على الـ 80% الباقية.

مثال على ذلك عندما تكون رسوم توصيل منتج ما 20 ريال فإن جاهز يحصل على 4 ريال سعودي بينما يحصل المندوب على 16 ريال سعودي، كما يعتبر هذه النسبة (80%) لم يسبق وأن أعطاها أي تطبيق لمندوبين من قبل مما يدفع المواطنين إلى العمل في جاهز.

وبذلك نكون قد انتهينا من سد كافة البيانات والمعلومات حول شروط وطريقة التسجيل في جاهز للتوصيل كما قمنا بالإجابة على سؤال كم راتب المندوب في جاهز 2022.