نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي للسعودي والمقيم يصل الي 1.5 مليون بدون كفيل وبدون رسوم في المقال التالي
يبحث الكثير من الفئات المتعددة عن تمويل إسلامي بدون رسوم، فقد نرشح لكم البنك الهلي الذي يعمل علي توفير الخدمة لكلاً من السعودي والمقيم، حيث يقدم البنك تمويل نقدي يصل الي 1.5 مليون ريال سعودي لجميع الفراد العملين بالقطاعين والشركات الكبري، ولكن يشترط البنك عدة شروط يجب أن تعرفها قبل التقديم..
أهم مزايا تمويل البنك الأهلي التجاري بلا تحويل الراتب الشهري
عند احتياج العميل الي قرض شخصي أول ما يبحث عنه القرض الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، حيث أن البنك الأهلي التجاري تابع لمؤسسة ساما وكذلك مؤسسة النقد العربي ويوفر إمكانية الحصول علي تمويل اسلامي سريع لجميع المتواجديين بالمملكة العربية السعودية، حيث تتميز تلك القروض بـ:
- التمويلات متوافقة لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الدين.
- الموافقة الفورية إذا توافقت الضوابط المطلوبة، فبمجرد التقديم علي الطلب يحصل العميل علي القرض في 30 دقيقة فقط.
- يمكن السداد علي فترة تصل الي 60 شهر بأقساط مريحة للعميل.
- تأمين تكافلي للعميل والإعفاء من سداد القروض في الشروط الآتية.
- التمويل يتوفر لكلاً من المواطن والمقيم بالسعودية.
- الحصول علي القرض ينطبق لراتب العميل وقدرته علي السداد شهرياً.
- يمكن التقديم للحصول علي القرض بالاتصال علي هاتف المبيعات الخاص بالبنك الأهلي التجاري 8002441005 أو بالدخول الي رابط البنك الأهلي التجاري وملئ النموذج الخاص بالطلب.
شروط الحصول علي منتج البنك الأهلي التجاري
- أن يكون المواطن المتقدم سعودي حامل للجنسية ويحمل بطاقة هوية سارية المفعول، ويتوفر أيضاً المنتج للمقيم بالمملكة العربية السعودية إذا كان حامل لبطاقة إقامة.
- أن يكون العميل يعمل بالقطاع العام أو الخاص المعتمدة لدي البنك ويشترط تحويل الراتب الشهري من جهة العمل الي البنك عبر نظام “سريع”.
- أن يكون الحد الدني للراتب 3000 ريال للسعودي و4000 ريال للمقيم.
- أن تكون مدة خدمة العميل بالتحاقه بالعمل شهر للمواطن السعودي إذا كان عاملاً بالقطاع العام و3 أشهر للمواطن السعودي إذا كان عاملاً بالشركات الكبري، ومدة الخدمة للمقيم 3 أشهر أيضاً إذا كان عاملاً بالقطاع العام أو الشركات الكبري، أما عن العاملين بالقطاع الخاص يشترط أن لا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن عاماً كاملاً إذا كان سعودي أو مقيم بالمملكة.
- قيمة التمويل تبدأ من 5 الالاف ريال حتي مليون ونصف ريال سعودي.
- عمر السعودي عند التقديم لا يقل عن 18 عاماً، أما عن عمر المقيم يشترط أن لا يقل عن 22 عاماً، ولا يزيد العمر عن 60 عاماً لكلاً منهما.
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