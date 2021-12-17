كيفية الحصول على تمويل شخصي 750 ألف ريال للمقيمين من بنك سامبا

ليس المواطنين السعوديين فقط هم من يمكنهم الحصول على تمويل شخصي، بل أيضاً يمكن للمقيمين الحصول على تمويل شخصي يصل إلى 750 ألف ريال سعودي من خلال بنك سامبا الذي يعد واحداً من أفدم وأعرق البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه يوفر العديد من الخدمات الأخرى، سواء للمواطنين أو المقيمين على حد سواء، مع خيارات التمويل الشخصي الذي يوفرها بنك سامبا، يمكنك الحصول على تمويل للمقيمين بما يتناسب مع تطلعاتك في خلال وقت قياسي قصي، وبمعدل نسبة سنوي منافس، فسواء كنت ترغب في اقتناء سيارة حديثة، أو دفع المصروفات الدراسية لأبناءك، فيوفر لك بنك سامبا حلولاً مناسبة.

مميزات تمويل المقيمين

تمويل مجاز من الهيئة الشرعية.

تمويل شخصي يصل إلى 750 ألف ريال بحفظ مستحقات نهاية الخدمة.

تمويل شخصي يصل إلى 300 ألف ريال بدون حفظ مستحقات نهاية الخدمة.

فترة سداد تصل إلى 60 شهراً.

إمكانية شراء المديونية.

تأمين تكافلي مجاني، بمعنى أنه ستسقط الأقساط المتبقية في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.

يمكن للعميل الحصول على تمويل إضافي بعد سداد نسبة 20% من التمويل الحالي.

شروط الحصول على التمويل

يجب أن يكون عمر العميل 21 عاماً على الأقل بحفظ مستحقات نهاية الخدمة.

يجب أن يكون عمر العميل 23 عاماً على الأقل بدون حفظ مستحقات نهاية الخدمة.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 5000 ريال وأكثر.

يجب أن يكون مر سنة واحدة على الأقل بجهة العمل.

المستندات والأوراق المطلوبة

تعبئة طلب الحصول على التمويل الشخصي.

صورة من رخصة العمل أو رخصة الإقامة سارية المفعول.

تعريف من جهة العمل بالمسمى الوظيفي، وتاريخ الالتحاق بالعمل، والدخل الشخري والبدلات.

خطاب من صاحب العمل بالموافقة على تحويل الراتب.

العنوان في البلد الأصلي للمقيم.

التقديم على تمويل المقيمين

حدد بنك سامبا العديد من خطوات وطرق الحصول على التمويل الشخصي للمقيمين، وتشمل الطريقة الأولى التقديم إلكترونياً من خلال رابط البوابة الرسمية عبر تعبئة طلب الحصول على التمويل، وبعدها سيتم الاتصال بك من خلال أحد ممثلي خدمة عملاء بنك سامبا، والطريقة الثانية عن طريق الاتصال بسامبا فون على رقم 8001241010، أو عن طريق زيارة أي فرع من فروع بنك سامبا المنتشرة في المملكة، ويمكن إيجاد أقرب فرع من خلال البوابة الإلكترونية للبنك.