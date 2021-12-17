ادفع القسط الأول بعد شهرين.. كيفية تقسيط سلسلة جوالات iPhone 13 من إكسترا 2021

تحظى عملية الشّراء بالدفع الآجل من شركة extra في المملكة العربية السعودية باهتمام كبير من المواطنين والمقيمين، إذ يُمكن تقسيط سلسلة جوالات iPhone 13 من إكسترا بدلا من دفع ثمن الهاتف كاش، فيما يتم دفع أول قسط بعد شهرين من إتمام عملية الشّراء، هذ بالإضافة إلى الحصول على موافقة فورية للاستفادة من العرض، كما أنّ الدّفع يكون خلال فترة تصل إلى 3 سنوات، ولا يحتاج العميل إلى توفير كفيل للضمان، والتمويل يتوافق مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.

كيفية تقسيط سلسلة جوالات iPhone 13 من إكسترا

ومن الممكن تقسيط سلسلة جوالات iPhone 13 من إكسترا، للاستفادة من العروض التي توفرها الشركة للمواطنين والمقيمين في السعودية، وذلك على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى موقع شركة تسهيل. النقر كلمة قدم طلبك. وإدخال الاسم. وتحديد محل الإقامة. وإدخال تاريخ الميلاد. وصافي الراتب الشهري. إدراج رقم الهاتف الجوّال. كتابة البريد الإلكتروني. النقر على الخطوة التالية. إدخال باقي البيناتات المطلوبة حتى الحصول على الموافقة.

شروط شراء هاتف آيفون من شركة extra بالتقسيط

وتضع شركة extra بعض الشروط التي يجب استيفائها للحصول على هاتف آيفون بالتقسيط، وهي كالتالي:

يسري العرض على جميع العملاء الذين يرغبون في شراء أي من منتجات آيفون 13 بالتقسيط من إكسترا عن طريق الشركة المتحدة للخدمات المالية تسهيل،

يسري العرض من 15 ديسمبر 2021م، حتى نهاية العام الحالي 2021م.

أول قسط مستحق على العميل في 1 أبريل 2022م.

هذا العرض متاح فقط للمواطنين والمقيمين الذين تتحقق عليهم شروط برنامج التمويل.

شركة تسهيل ليس لها أي مسؤولية في تعرض العميل لأي خسارة والتي قد تكون مرتبطة بالعرض.

دفع الرسوم الإدارية مع القسط الأول الذي يجري تحصيله بعد شهرين من عملية الشراء.

وهذا العرض لا يطبق مع أي عروض أخرى.

لا بد من أن تكون عملية الشراء بقيمة 4 آلاف ريال أو أكثر حتى يتم تطبيق العرض من إكسترا.

يجب أن تكون جهة العمل معتمدة لدى برنامج تسهيل.

الأوراق المطلوبة لشراء هاتف آيفون 13

وحددت شركة إكسترا الأوراق المطلوبة لشراء هاتف آيفون 13 بالتقسيط، وهي على النحو التالي: