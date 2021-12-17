إليك شروط وخطوات التقديم لتملك عقارات عبر منصة احكام 1443 -ثقفني

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عمر شويل - جدة خطوات التقديم لتملك عقارات على منصة أحكام أعلنت الهيئة الدولية للعقارات في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم والتسجيل لامتلاك العقارات عبر منصة أحكام، حيث ينتظر الكثير من المواطنين في المملكة لامتلاك عقار جديد بدون سندات ملكية بدلاً من ذلك انتظار قيام حكومة المملكة بتنفيذ التجديدات في العديد من الأحياء الكاملة، وهذه السلطة سلطة عامة بموافقة الملك.

ما هي منصة حكم وكيف تعمل؟

هي بوابة إلكترونية رقمية مرتبطة بالأمانة العامة للهيئة تستقبل جميع طلبات التملك أو التغيير للعقار وتم إنشاؤه من أجل تلقي جميع الطلبات من الناس، سواء كانت مطالب بالملكية أو تعديلات ويجب على أولئك الذين ليس لديهم أي وثائق أو وثائق رسمية الدراسة والنظر في ما لديهم.

ويتم التقديم بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي، حيث يتم تحليله والنظر فيه من قبل ست لجان ومن بين اللجان الهيئة العامة لعقارات الدولة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وتجدر الإشارة إلى أن منصة احكام تم إنشاؤها بهدف تسهيل إجراءات التقديم وتسجيل الطلبات لتعديل وتملك العقارات.

من خلال السماح للمواطنين بتملك العقارات، فإن عملية التملك تساهم بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني للمملكة ويتم استخدامه إما للإسكان أو الاستثمار، أو يتم التخلص منه بطريقة آمنة ومنظمة تحت رعاية المملكة، مما يساهم في تنمية المملكة على المدى الطويل في جميع المناطق من قرى ومراكز ومحافظات ومدن.

كيف يمكنني أن أصبح عضوًا في منصة احكام؟

كشفت الهيئة العامة العقارية، أن هناك بضع مراحل يجب على المواطن اتخاذها عند السعي لامتلاك أو تغيير عقار على منصة أحكام، وهي كالتالي:

يجب على المتقدم إنشاء حساب على منصة Ahkam بالضغط هنا.

بعد ذلك، بالإضافة إلى إرفاق جميع المستندات، قم بتعبئة نموذج الطلب بالحقائق والمعلومات ذات الصلة.

يجب على مقدم الطلب زيارة مكتب هندسي إذا كان الطلب جديدًا أو إذا تم الانتهاء من إجراءات التقديم المسبق.

لرفع مستوى مخطط مساحة العقار، يجب اعتماد هذا المكتب من قبل الأمانات والبلديات.

من خلال بوابة Ehkam، يمكن للمتقدم متابعة حالة طلبه.

خطوات التقديم لتملك عقارات

باتباع الخطوات البسيطة أدناه، يمكنك تقديم طلب ملكية جديد أو تحديث واحد موجود بعد دراسة خطوات التقديم على منصة Ahkam:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أحكام الإلكترونية.

عند النقر فوق “إرسال الطلب”، سيتم نقلك إلى صفحة تسجيل الدخول.

إذا قام مقدم الطلب بإنشاء حساب على الموقع، فيجب عليه تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

يجب على المستخدم تسجيل حساب جديد على منصة احكام إذا لم يكن لديه حساب بالفعل.

لإنشاء حساب جديد، سيقوم الموقع بإعادة توجيهك إلى صفحة جديدة.

بعد ملء جميع المعلومات الخاصة بك، انقر فوق مربع التحقق من صحة البيانات.

سيرسل لك الموقع بعد ذلك رمز التحقق عبر رسالة نصية إلى هاتفك.

انقر فوق مربع “إرسال طلب” بعد الانتهاء من إنشاء حسابك على المنصة.

ثم، في الحقول المناسبة، املأ جميع تفاصيل الطلب الأساسية.

ستقوم البوابة بعد ذلك بإرسال طلبك إلى اللجان الست لمراجعته.

يمكنك أيضًا استخدام حسابك المسجل مسبقًا لمراجعة الطلب الذي تم إرساله باستخدام الموقع.

تخضع طلبات التعديل وملكية العقارات لشروط معينة وذكرت الهيئة العامة للعقار الدولية أن المواطنين الذين يعتزمون التقدم بطلب لملكية أو تعديل العقارات يجب أن يكملوا سلسلة من المتطلبات، خلال عام واحد من الخامس من جمادى الأولى 1442، يجب تقديم الطلب.

يشترط ألا يكون العقار المعروض عليه قد تم الفصل فيه بالفعل بحكم قضائي نهائي. لا ينبغي إدراج هذه الممتلكات ضمن المواقع والمباني المقدسة التي لا يمكن نقل ملكيتها بشكل قانوني.

تقع المساجد والمحميات الحدودية ومحميات الحياة البرية والمتنزهات البرية وقمم الجبال وغيرها من الأماكن ضمن هذه الفئة وذلك امتثالاً لأوامر وتوجيهات وقرارات المملكة العربية السعودية السارية الآن.

يجب ألا ينكر المصورون الجويون وجود أحياء على العقار يرغب الشخص في شرائها وكان ذلك قبل أمر المنع الصادر بالمرسوم الملكي رقم 21679 في 9 ذي القعدة 1387.

المستندات المطلوبة للتقدم بطلب ملكية العقار

يجب على المواطنين الراغبين في التقدم بطلب لملكية العقارات إحضار عدد من الأوراق والوثائق الداعمة، وفقًا لـ International Real Estate General A سلطة، بما في ذلك ما يلي: