فتح باب التقديم علي وظائف صندوق الاستثمارات العامة فى الرياض 1443

وظائف صندوق الاستثمارات العامة سيفتح باب التقديم على وظائف في صندوق الاستثمارات العامة يوم أمس الخميس 16 ديسمبر 2021، حيث تتوفر العديد من الوظائف الشاغرة لحاملي شهادة البكالوريوس أو أي درجة علمية أعلى، ولكن فقط بعد استيفاء الشروط المطلوبة للوظائف المعلنة على الموقع الرسمي للهيئة، بالإضافة إلى وجوب التسجيل في الوظائف من خلال رابط مخصص لكل وظيفة ويمكن العثور على فرص العمل في صندوق الاستثمار العام هنا.

لن يتم إغلاق باب التسجيل للوظائف حتى يتم استيفاء الرقم المطلوب، ويتم ملء البيانات من خلال النقر على الروابط التالية للتسجيل هنا في المواهب الوظيفية المتخصصة في الإدارة، وهنا لمنصب اختصاصي أول، إدارة استراتيجية العلامة التجارية، ويجب على مقدم الطلب التعرف على المتطلبات.

شروط التقدم لشغل وظائف صندوق الاستثمار العام

بالإضافة إلى امتلاك المهارات، يجب على المتقدم لشغل منصب اختصاصي إدارة المواهب تلبية متطلبات معينة، أهمها أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس.

يفضل أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير في تخصص (موارد بشرية، تطوير تنظيمي، علم نفس) أو ما يعادل هذه الدرجة.

لديه القدرة على الاستعداد والاهتمام بالتفاصيل وكذلك القدرة على العمل تحت الضغط وفي الرياض.

يجب أن يكون المتقدم لشغل منصب كبير المتخصصين في إدارة استراتيجية العلامة التجارية حاصلًا على درجة البكالوريوس في (التسويق، والعلاقات العامة، والاتصالات، والإعلام) أو ما يعادلها.

وخبرة لا تقل عن 12 عامًا في هذا المجال، فضلاً عن القدرة للتعامل مع ضغوط العمل ولديك مهارات جيدة في التخطيط والإدارة والتنظيم، وموقع العمل أيضًا في الرياض.

عادة، تشترط الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الأصل بالإضافة إلى الإقامة في الأراضي السعودية، وأن يكون حاصل على درجتي الماجستير والبكالوريوس من إحدى جامعات المملكة العربية السعودية، وأن يكون لديه الخبرة المطلوبة للوظيفة الشاغرة أثناء التنفيذ وسياسات الصندوق، وأنه يجيد اللغتين العربية والإنجليزية، ولديه القدرة على العمل مع أجهزة الكمبيوتر، وبرامج الوورد، والأجهزة الميكروسكوبية.