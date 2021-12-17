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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الدخول نظام نور 1443 بالخطوات والاستعلام عن النتائج برقم الهوية في المقال التالي
يعد نظام نور التعليمي من أكثر عمليات البحث من قبل الطلاب وولي الأمر، فقد انتهت المرحلة الأولى للطلاب واجتازوا الاختبارات في مختلف المراحل التعليمية (الابندائي – المتوسط – الثانوي)، فقد أعلنت وزارة التعليم من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور، كما يمكن من خلال الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني الاستعلام عن نتيجة الطلاب 1443 بالخطوات من خلال رقم الهوية أو كلمة المرور، ويمكن متابعة مستوى الطلاب التعليمي من خلال تابعة ولي الأمر لابنه وتقييمه من قبل المعلمين، وم خلال هذا المقال نوضح كيفية التسجيل في نظرا نور 1443 وكيفية الاستعلام عن نتيجة الطلاب بكلمة المرور.
التسجيل في نظام نور:
يقوم ولي الأمر باتباع خطوات التسجيل للتمكن من تسجيل أبناءه عبر موقع نظام نور التعليمي الإلكتروني والاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها، علماً بأن التسجيل يتم من خلال اتباع بعض الخطوات وهي:
- الدخول على نظام نور التعليمي الإلكتروني 1443
- في حالة أن ولي الأمر والطالب له حساب من قبل يتم تسجيل الدخول بشكل مباشر بمجرد ادخال (اسم المستخدم – كلمة السر – رمز التحقق)، بالإضافة إلى التأكد من صحة البيانات المدخلة بشكل صحيح
- الضغط على ايقونة تسجيل الدخول
- أما في حالة أن ولي الأمر يقوم بالتسجيل لأول مرة عليه اتباع هذه الخطوات:
- يتم إدخال بيانات ولي الأمر
- كتابة اسم المستخدم المقترح
- الضغط على أيقونة التالي
- إدخال كلمة المرور ورقم الهوية والبريد الإلكتروني
- حفظ كافة البيانات التي يتم إدخالها
وبمجرد الدخول على الرابط الرسمي لنظام نور الإلكتروني والتسجيل فيه يمكن للطالب وولي الأمر الاستفادة من كافة الخدمات التي قد يمنحها النظام لكلاً منهما.
كيفية الاستعلام عن نتيجة الطلاب:
وفر نظام نور الإلكتروني العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن نتيجة الطالب بمختلف المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية، ويتم الاستعلام عن التائج من خلال اتباع هذه الخطوات التي نوضحها لكافة متابعينا وهذه الخطوات هي:
- الدخول على نظام نور الإلكتروني 1443
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور
- التأكد من كتابة رمز المرئي بشكل صحيح
- الضغط على أيقونة دخول
- اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة الامتحانات
- إدخال رقم الهوية وتحديد الصف
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