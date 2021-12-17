نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلب اعتراض حساب المواطن الدفعة 49 لشهر ديسمبر 2021 في المقال التالي
تقديم طلب اعتراض حساب المواطن الدفعة 49، حيث إن هناك العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية المستفيدين من برنامج حساب المواطن يرغبون فى تقديم طلبات الاعتراض على مبالغ هذه الدفعة وأيضاً على نتائج الأهلية وذلك لأن فى بعض الاحيان يتم صرف مبلغ أقل من المستحق أو عدم إيداع البرنامج فى حساب المستفيد.
اعتراض حساب المواطن الدفعة 49 لشهر ديسمبر
أوضح برنامج حساب المواطن بإنة تم فتح باب التقديم للاعتراض على هذه الدفعة بداية من اليوم، ويستمر استقبال الطلبات حتي مرور ثلاث أشهر من تاريخ إيداع الدفعة وهو 9 ديسمبر الماضي، ويتم استقبال الطلبات من خلال الموقع الرسمي للبرنامج على شبكة الأنترنت وذلك لأن يتم التسهيل على المتقدمين أثناء القيام بعملية التقديم بطلبات الاعتراض.
شروط أهلية حساب المواطن
هناك العديد من الشروط التى وضعت من قبل برنامج حساب المواطن وذلك من أجل إن يتم تقديم هذا البرنامج للفئات الأكثر استحقاقاً، وتتلخص شروط التسجيل فى هذا البرنامج فى النحو التالي:-
- يشترط إن يكون المتقدم لهذا البرنامج هو مواطن سعودي الجنسية.
- إن يكون مقيم فى المملكة العربية السعودية.
- يجب إن يكون المتقدم غير حاصل على مساعدات مالية أخري من الحكومة فى المملكة.
- إن لا يزيد قيمة الدخل الشهري له عن الحد الاقصي للحصول على حساب المواطن.
- يشترط إن يكون مستقل السكن والإقامة وليس مقيم فى مراكز الايواء.
خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن الدفعة 49 لشهر ديسمبر
تتم عملية تقديم طلبات الاعتراض على أهلية حساب المواطن ومبالغ الدفعة إلكترونياً، حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى السطور التالية:-
- الانتقال إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن على شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول فى حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية الدفعات.
- اختيار من الصفحة التى تعرض لك الدفعة التى ترغب فى الاعتراض فيها.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- تكتب سبب الاعتراض فى المكان الخاص به.
- بعد ذلك تكتب طلب الاعتراض.
- الضغط على زر التقديم.
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