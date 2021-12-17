وزارة الداخلية السعودية تصدر قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا

ضمن القرارات الجديدة الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 . تقوم وزارة الداخلية السعودية بوضع العديد من القيود للتحكم بإنتشار الفيروس.وذلك بعد عودة النظام والحياة مرة أخرى بالمملكة العربية السعودية. وتلقي الكثيرون المصل الخاص بفيروس كورونا.وعودة المدارس والجامعات.وكانت هناك الكثير من القيود للدخول إلى المملكة مرة أخرى عبر رحلات الطيران المختلفة، وذلك للتأكد من تلقي القادمين للمملكة لقاح فيروس كورونا المستجد أيا كان نوعه. وأيضا التأكد من خلوهم من الفيروس لضمان عدم انتشاره مرة أخرى بالمملكة.وبعد الكثير من إجراءات السلامة والوقاية التي إتخذتها المملكة العربية السعودية الفترة الماضية. أعلنت وزارة الداخلية السعودية قرارات هامة بشأن المتابعات المستمرة لوضع فيروس كورونا.

قرارات وزارة الداخلية بشأن فيروس كورونا

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية. وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، فقد تقرر الآتي:

استثناء زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد وولدي المواطنين من غير السعوديين.والعمالة المنزلية، المصاحبين للمواطنين القادمين من خارج المملكة، من اشتراط إجراء فحص الـ ( pcr ) ، قبل القدوم إلى المملكة العربية السعودية.وقد أوضح المصدر المسؤول أن جميع الإجراءات والتدابير الإحترازية الخاصة بشأن فيروز كورونا.تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة.وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميا.وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية هذا القرار خلال آخر تغريداتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلى نظير آخر خلال آخر الجلسات بمقر الأمم المتحدة. المملكة العربية السعودية تؤكد للعالم خلال كلمة لها في الأمم المتحدة : الطبيعة الإلهية، أن الله خلق من كل زوجين اثنين ( الذكر والأنثى ) .. ولكن ما هو غير ذلك ؛ فهو يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها.