نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في سابك.. برنامج التطوير الوظيفي 1443 في المقال التالي
رابط التسجيل في سابك، فمن خلال خطة الحكومة السعودية يتم العمل علي توفير عدد كبير من الفرص لجميع الأفراد المتفوقين من أجل الانضمام الي برنامج سابك المتخصص بمجال التطوير الوظيفي، حيث يساعد البرنامج علي زيادة المهارات الخاصة بهم وذلك في عدة مجالات عمل مثل مجالات الصناعة ومجال العمل بتقنية المعلومات وتخصص المشتريات والمجال الصحي، ويرجع أصل الأسهم الخاصة بسابك الي شركة أرامكو المتخصصة بالتدريب والتطوير داخل المملكة العربية السعودية، علي أن يتم القبول في سابك من خلال بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم شروط التقديم ورابط التسجيل في سابك.
شروط التسجيل في سابك
وضحت سابك من خلال موقعها الإلكتروني بأن هناك عدد من الشروط التي ينبغي توافرها في أي شخص يرغب في التقديم، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون الشخص الراغب في التسجيل في سابك سعودي الجنسية.
- يشترط عند التقديم ألا يقل السن عن 20 عامًا.
- عند التقديم يجب أن يكون كل طالب حاصلاً على نسبة 90% أو ما يزيد عن ذلك في مرحلة بالثانوية.
- يجب أن يكون الطالب أحد الخريجين من نظام علوم الطبيعة أو ما يعادل هذه الشهادة.
- يتطلب من الطالب أن يقوم باجتياز المقابلة الشخصية وكافة الإجراءات الخاصة بالفحص الطبي بنجاح.
- الدرجات الخاصة بمواد الرياضيات والكيمياء وكذلك اللغة الإنجليزية والفيزياء يجب ألا تقل عن 80.
- أن يكون الشخص الراغب في التقديم أحد خريجي المدارس الثانوية بالقسم الخاص بالعلوم الطبيعية أو ما يعادلها من الشهادات الخاصة بمدارس اللغات.
- يجب أن يتم إحضار جميع المستندات المطلوبة خلال التسجيل.
رابط القبول والتسجيل في سابك
شركة سابك تسمح بالتسجيل الإلكتروني لجميع الطلاب من خلال بعض الخطوات التي تتم علي النحو التالي:
- يجب الدخول علي موقع التسجيل التالي: منصة سابك.
- من أعلي صفحة الموقع يتم الضغط علي تبويب “تسجيل جديد”.
- يجب أن يتم تسجيل بعض البيانات المطلوبة في الأماكن المحدد لها.
- يجب إدخال كلمة مرور تكون خاصة بصاحب الحساب.
- ثم الضغط على تبويب “موافق”.
- سوف يتم عرض جميع الخدمات والمنتجات التي تخص سابك، يختار منها كل طالب ما يناسبه.
- يتوجب أن يتم الضغط على “تسجيل” في المكان الخاص بالوظائف.
- وبذلك يكون قد تم التسجيل في المنصة بنجاح.
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