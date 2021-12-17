تخفيضات 55% في اسواق العثيم اليوم بالسعودية على الأجهزة الكهربائية

عروض أسواق العثيم بالسعودية على الأجهزة الإلكترونية والهواتف اليوم، حرصت العثيم على أن توفر إلى عملائها مجموعة من العروض والخصومات على مختلف الأجهزة التي من بينها الهواتف المحمول مع شاشات التلفاز ومختلف الأجهزة الكهربائية، فحرصت العثيم على أن تلبي كافة متطلبات المواطنين في السعودية وتتبعوا معنا في المقال التالي أقوى عروض العثيم على الأجهزة المنزلية والهواتف.

عروض العثيم بالسعودية على الهواتف المحمول اليوم:

حرصت أسواق العثيم على أن توفر إلى عملائها مجموعة من التخفيضات والخصومات على مختلف الأنواع من الهواتف المحمول وإليكم في السطور الآتية تلك العروض:

هاتف سامسونج أي 52.

هافت شاومي 9 سي.

هاتف فيفواي 20 اس مع مساحة 128 جيجا بايت.

هاتف تكنو أيل ال أي 7.

ويتوفر في العرض أيضًا هاتف نوكيا 110.

هاتف أوبو أي 15 مع مساحة 32 جيجا بايت.

عروض العثيم على الأجهزة المنزلية:

وفرت العثيم الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة المنزلية التي من بينها دفاية كولن كهربائية وخلاط كولين.

يشمل العرض أيضًا على قدر كليك أون كهربائية ستة لتر مع محضرة قهوة تركي.

يحتوي العرض أيضًا على مكوة دوتس جاف ومكواة بخار مجواي.

يحتوي العرض أيضًا على عصارة حمضيات كليك أون وصانع طعام كينوود ومحضر طعام أي تي سي.

يحتوي العرض أيضًا على طقم قدور سويت هوم سيراميك عشرة قطع.

تقدم العثيم إليكم عرض على ترموس ديما 2 في 1.

يشمل العرض أيضًا على طقم قدور بامكو مستر هوك 13 حبة.

توفر العثيم عرض على قدر ضغط السيف جراني.

يشمل العرض أيضًا على قدر ضغط السيف وطقم قدور بلاك ستون 11.

يحتوي العرض على قدر نيو فلون مع مقلاة 36 سم.

يشمل العرض على قدر ضغط ترست وشواية باربكيو فورية وسط.

يحتوي العرض على فحم بليز حمضيات نخب.

ويوجد المزيد أيضًا، فلدى العثيم الكثير من الفروع في أرجاء المملكة العربية السعودية لذلك يمكنكم في أي وقت التوجه لأقرب فرع من فروعها فهي تعمل على مدار اليوم من أجل أن تلبي كافة متطلباتكم وتقدم إليكم أفضل ما لديها من أجهزة تتسم بالجودة والكفاءة العالية.